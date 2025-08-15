Ei sopua muovisaasteen rajoittamisesta – "Suuri pettymys"

Maailmanlaajuisesta muovisopimuksesta ei syntynyt sopua Sveitsin Genevessä käydyissä neuvotteluissa. Osapuolet eivät päässeet yhteisymmärrykseen sopimuksen sisällöstä.

Neuvottelut maailmanlaajuisesta muovisopimuksesta päättyivät eilen perjantaina, vahvistaa ympäristöministeriö tiedotteessaan.

Neuvotteluihin osallistunut ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) kuvaili perjantaiaamuna viestipalvelu X:ssä tilannetta todella suureksi pettymykseksi.

Aamun aikana oli käynyt selväksi, että maailmanlaajuista muovisopimusta ei synny Geneven kokouksessa, hän kirjoitti.

– On pettymys, että pitkistä ja vakavissaan käydyistä neuvotteluista huolimatta ei saavutettu riittävää pohjaa sopimuksen syntymiselle. Työtä muovisopimuksen aikaansaamiseksi on kuitenkin jatkettava. Muovisaaste on rajat ylittävä ongelma, joka ratkeaa ainoastaan kansainvälisellä yhteistyöllä, Multala kommentoi tiedotteessa.

Muovin tuottamisen vähentäminen hiertää

Sopimuksella haluttaisiin rajoittaa muovisaasteen määrää. 185 maan neuvottelijat etsivät sopimukselle yhteistä pohjaa.

Euroopan unionista, Britanniasta, Kanadasta sekä monista Afrikan ja Latinalaisen Amerikan maista koostunut koalitio halusi, että sopimuksessa sovittaisiin muovin tuottamisen vähentämisestä sekä tuotannossa käytettävistä myrkyllisistä kemikaaleista luopumisesta hiljalleen.

Ympäristöministeriö kertoo, että Euroopan unionin keskeisimmät tavoitteet neuvotteluissa olivat sopimuksen oikeudellinen sitovuus sekä koko muovin elinkaaren kattavat toimet.

EU tuki muovin tuotannon sisällyttämistä sopimukseen yhdessä noin sadan maan kanssa.

Pääosin öljymaista, kuten Saudi-Arabiasta, Kuwaitista, Venäjästä ja Malesiasta, koostunut koalitio taas halusi sopimuksen puuttuvan muovin tuotantoon huomattavasti suppeammin.

Kuuban edustaja sanoo neuvottelumaiden jääneen paitsi historiallisesta mahdollisuudesta.

– Meidän on jatkettava ja toimittava kiireellisesti. Maapallo ja nykyiset ja tulevat sukupolvet tarvitsevat tätä sopimusta, Kuuban edustaja jatkaa.

Kolumbian edustaja kertoo neuvotteluiden estyvän jatkuvasti muutaman valtion vuoksi, jotka eivät yksinkertaisesti halua sopimusta.

EU-maat: Sopimusluonnos hyvä pohja jatkamiselle

Neuvottelut alkoivat viime viikolla. Neuvottelujen oli määrä päättyä jo eilen, mutta niitä jatkettiin yön yli perjantain puolelle.

Neuvottelukomitean puheenjohtaja, ecuadorilainen Luis Vayas Valdivieso julkaisi torstain ja perjantain välisenä yönä uuden sopimustekstiluonnoksen.

Yhteisymmärrystä ei löydetty eikä puheenjohtajan luonnosta hyväksytty jatkoneuvottelujen pohjaksi, kerrotaan ympäristöministeriöstä.

EU-maiden edustajat pitivät viimeistä sopimusluonnosta kuitenkin hyvänä pohjana neuvotteluiden jatkamiselle uutistoimisto AFP:n lähteiden mukaan.

Suomen pääneuvottelija Tuulia Toikka kuvailee ympäristöministeriön tiedotteessa lopputulosta pettymykseksi, mutta hänen mukaansa on ollut hyvä huomata, että muovisopimusneuvottelujen aikataulu on ollut kunnianhimoinen. Hän myös huomauttaa, että kansainvälisten sopimusten aikaansaaminen vaatii yleensä useamman vuoden aikaa.

YK-maat neuvottelivat muovisopimuksesta nyt jo kuudetta kertaa kolmen vuoden aikana.

Edellisen kerran neuvotteluja käytiin viime vuonna Etelä-Koreassa. Tuolloin sopu kaatui erimielisyyksiin pitkälti samoista asioista, joista kiisteltiin edelleen.

Useat maat ilmaisivat pettymystään Sveitsin neuvotteluiden kariutumisesta, mutta sanoivat olevansa valmiita uusiin, seitsemänsiin, neuvotteluihin.

