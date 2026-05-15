Karstat on poltettu pakoputken pinnasta. Leijonien MM-avaus antoi lupauksia melkoisesta supervoimasta, mutta etenkin toisen erän suoritus oli sinivalkoisilta turhan kuriton, MTV Urheilun Jere Hultin kirjoittaa Zürichistä.
Suomi–Saksa 3–1 (1–0, 0–0, 2–1)
MM-kisojen avausottelun kruununjalokivi oli suomalaisittain katsottuna Leijonien ykkösylivoima. Kaksi ensimmäistä mahdollisuutta tuottivat kumpikin maalin.
Anton Lundellin osumaan päättynyt vajaan minuutin mittainen turnauksen ensimmäinen yritys lupaili huimaa tarinaa jatkoa ajatellen. Toisella kerralla samat miehet tarvitsivat peräti toisenkin vaihdon maalin tekemiseen. Vaikka tilastorivi ei ollut täydellisesti 3/3, oli ensimmäisen yv-koostumuksen pelaaminen erittäin vahvaa. Se oli luovaa, nopeaa ja alati vaarallista.
Jesse Puljujärven 2–0-nostoa edelsi Aleksander Barkovin yksittäinen herkkusuorite. Barkov nosti saksalaispuolustajan mailaa ja päästi kiekon "vuotamaan" Puljujärvelle. Barkov oli askissa tosipanoksin ensimmäistä kertaa lähes vuoteen ja näytti useilla pienillä oivalluksilla, että tietokone pelittää huoltotauon jälkeenkin.
