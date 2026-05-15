Jesse Puljujärven 2–0-nostoa edelsi Aleksander Barkovin yksittäinen herkkusuorite. Barkov nosti saksalaispuolustajan mailaa ja päästi kiekon "vuotamaan" Puljujärvelle. Barkov oli askissa tosipanoksin ensimmäistä kertaa lähes vuoteen ja näytti useilla pienillä oivalluksilla, että tietokone pelittää huoltotauon jälkeenkin.

Anton Lundellin osumaan päättynyt vajaan minuutin mittainen turnauksen ensimmäinen yritys lupaili huimaa tarinaa jatkoa ajatellen. Toisella kerralla samat miehet tarvitsivat peräti toisenkin vaihdon maalin tekemiseen. Vaikka tilastorivi ei ollut täydellisesti 3/3, oli ensimmäisen yv-koostumuksen pelaaminen erittäin vahvaa. Se oli luovaa, nopeaa ja alati vaarallista.

Puljujärven, Lundellin, Barkovin, Teuvo Teräväisen ja Ville Heinolan muodostama ylivoiman kärkiviisikko sai kullanarvoisella tavalla flow'n käyntiin välittömästi. MM-turnauksessa tulosmiesten tuska voi nostaa nopeasti päätään, sillä maaleja ja pisteitä tarvitaan äkäisesti. Leijonilla on nyt viiveettä käsissään todellinen supernyrkki, josta ammentaa. Saksan alivoima ei ole kevään karnevaalien sähäkin, mutta se on turnauksen alkuvaiheessa toissijainen seikka onnistumisen kokemuksen arvoon nähden.