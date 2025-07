"Ei kehtaa pitää myynnissä täyteen hintaan" – loimaalaiskauppa taklaa hävikkiä "euron laareilla"

"Euron hävikkilaarin" tuotteet menisivät automaattisti hävikkiin, vaikka niitä voi hyvin käyttää.

"Vieläks me ollaan ihan hyviä?"

Näin Loimaan K-Citymarket pohjusti somekuvaansa, jossa surumieliset hedelmät tuijottavat katsojaa.

– Ja pahoittelut hieman häiriintyneestä ja mahdollisesti traumoja aiheuttavasta kuvanmuokkauksesta, kauppa kirjoitti sosiaalisessa mediassa.

Yrityksen mukaan kuvassa ovat "heviosaston surullisimmat tuotteet", jotka nyt on koottu "euron hävikkilaariin", laarin kilohinta on siis euron.

– He saattavat olla hieman kolhiintuneita, menettäneet yhden ystävänsä paketista, jääneet yksin banaanitertusta tai muuten vaan vähän tummuneet. Omasta mielestään he ovat kuitenkin vielä ihan hyviä, kauppa kuvasi.

Kerroimme aiemmin tutkimuksesta, jossa havaittiin, että "surullisia" sinkkubanaaneja ostetaan todennäköisemmin kuin "iloisia".

"Armottomasti hävikkiin"

Loimaalaiskaupan mukaan hedelmä- ja vihannesosastolla ensisijaisen tärkeitä asioita ovat laatu ja tuoreus.

– Tästä johtuen tällaiset vähemmän kurantit, mutta edelleen syötävät yksilöt joudutaan karsimaan yleisen laatu- ja tuoreusmielikuvan nimissä armottomasti hävikkiin. Mutta mitä jos niillä olisikin uusi mahdollisuus?

"Ihan hyvät" yksilöt on kaupassa sijoitettu samaan laariin. Kaikkia voi ostaa sekaisin samalla kilohinnalla.

Apeita omenoita hävikkilaarissa.Kuva K-Citymarket Loimaa

Kauppias: Mikä tahansa hedelmä tai vihannes voi löytyä laarista

Kauppias Jonatan Jarkia kertoo, että laarista voi löytää mitä tahansa heviosaston tuotetta.

– Sinne voi päätyä mikä tahansa, mikä ei ole pilaantunut. Eli tuote on edelleen käyttökelpoinen, mutta sitä ei kuitenkaan kehtaa pitää myynnissä täyteen hintaan, hän kuvaa.

Esimerkiksi omenoita saattaa kaupassa toisinaan pudota lattialle. Vaikka vaurio ei näy heti, omenaan jää mustelma. Tällaisen omenan voi nyt sijoittaa bioroskiksen sijaan hävikkilaariin.

– Ei täyttä hintaa voi ottaa täysin ruskeasta banaanista, vaikka se on syömäkelpoinen. Jos tulee kolhiintunut omena tai vähän muotopuoli hedelmä, tai vaikkapa päärynöitä paketti ja yksi paketissa on pilalla, eihän se tarkoita, että kaikki muut ovat pilalla, Jarkia sanoo.

Hävikki vähentynyt

Koska hävikkilaatikon sisältöä ei voi etukäteen tietää, mukana on myös etsimisen ilo. Jarkian mukaan laatikosta on tullut kiitosta, ja sen sisältö on kelvannut asiakkaille. Toistaiseksi vaikuttaakin siltä, että hävikkilaari on pysyvä osa hevi-osastoa.

– Joitain kysymyksiä on herättänyt sekin, että eihän tuo ole halpaa, jos banaani on eurolla tarjouksessa ja sitten hävikkilaatikossa eurolla kilo. Mutta jos miettii siltä kantilta, ettei banaanikaan kuitenkaan aina ole tarjouksessa, ja hävikkilaarissa voi lisäksi olla tosi paljon arvokkaampiakin tuotteita mukana.

Jarkian mukaan laatikko on auttanut vähentämään hävikkiä kaupassa.

– Se on auttanut selkeästi. Siitä hyötyvät kaikki.

Hävikkiä on jo pitkään pyritty torjumaan erilaisin keinoin muissakin kaupoissa. Olemme aiemmin kertoneet esimerkiksi S-marketeissa tarjolla olevista "hyvikkilaatikoista". Lidlin hävikkilaatikot olivat suosiossa jo vuonna 2020.

Foodoran kehittämän neljän euron kassin suosio pääsi sekin yllättämään muutama vuosi sitten.

