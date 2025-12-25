Pauliina Lappeteläinen pitää talouttaan kunnossa harrastamalla tarjousostoksia. Nyt hänellä on autotallissaan 96 pakettia kahvia.

MTV Uutiset kertoi vuosi sitten marraskuussa vantaalaisesta Pauliina Lappeteläisestä, joka oli ostanut 30 kiloa kahvia, koska se oli tarjouksessa.

Lappeteläisen ostamat 60 pakettia olisivat maksaneet normaalihinnalla 389,40 euroa, mutta tarjouksen jälkeen maksettavaksi jäi 270 euroa. Säästöä tuli huikeat 119,40 euroa.

Nyt Lappeteläinen pani vielä paremmaksi.

Finanssiala ry:n asiantuntijana työskentelevä Lappeteläinen kertoo Linkedin-päivityksessään ostaneensa kahvia kaikkiaan 500 eurolla.

– Vuosi on taas takana. Ihmiset jakavat Linkkarissa onnistumisiaan, ylennyksiään ja saavutuksiaan. On minullakin kerrottavaa. Ostin tänään viidellä huntilla kahvia, Lappeteläinen kirjoittaa.



– Tai no, maksoin 96 paketista 475,20€, jonka ansiosta sain 83€ bonuskuponkeja. Sen kun vähentää kahveista, loppusummaksi tulee 392,20€ eli 4,09€/pkt.

Kahvin mahdollinen hinnannousu ei Lappeteläistä siis vähään aikaan hetkauta.

– Jos kahvin hinta nousee, minulla on varastossa vuoden kahvit. Jos ei nouse, minulla on varastossa siitä huolimatta vuoden kahvit. Aika onnistunut keissi siis, eikö?

Marraskuun hankinnat loppuivat kesällä

Lappeteläinen kertoo juoneensa marraskuun hankintansa jo kesällä.

– Sen jälkeen ostin tarjouskahveja pari pakettia kerrallaan, mutta se on ollut vähän sellaista nitkuttelua ja aina on pitänyt katsoa tosi tarkkaan, mistä saa taas kahvia halvalla, Lappeteläinen selvittää MTV Uutisille.

– Kun tajusin, että muutamatkin kauppaketjut myyvät nyt tosi edullisesti Löfbergsiä, eli kahvia, jota juon, päätin ostaa sitä varastoon. Ja jos hinta siitä nousee, minua ei ainakaan harmita. Ja sittenpähän on kahvia reilusti, eikä tarvitse koko ajan ostaa lisää.

Siihen, että hinta vielä tuosta laskisi, Lappeteläinen ei usko.

– Jos joutuisin tilanteeseen, että maksaisin kympin paketista, luultavasti miettisin tarkemmin myös juomista.

Lappeteläinen juo kahvinsa maidon kanssa.

– Silloin kun haluan herkutella, laitan sekaan kauramaitoa, joka on vähän rasvaisempaa, ja sitten taas niin sanotusti normikupit vedän rasvattoman maidon kanssa.

Hamstraus ei rajoitu vain kahviin

Talousleopardiinana Instagramissa tutuksi tullut Lappeteläinen on brändännyt itsensä kahvihaukkana, mutta hän sanoo hamstraavansa mieluusti myös muita tarjoustuotteita.

– Ostan aika paljon kaikenlaista, kuten tarjouslihoja ja tarjousleipiä, ja meillä on aina pakastin täynnä punalapputuotteita.

– Myös talous‑ ja vessapaperia kuluu jatkuvasti jokaisessa kodissa. Niitäkin tykkään ostaa, kun hyvä tarjous tulee vastaan.

Moraalinen oikeutus?

Kun Lappeteläinen viimeksi kertoi kahvinhamstrauksestaan, ihan kaikkia se ei ihastuttanut.

Yksi kriitikko piti käytöstä jopa eettisesti ja moraalisesti arveluttavana.

Hän muistutti, että monet ikäihmiset käyvät kaupassa linja-autolla tai kävellen, mahdollisesti rollaattorin avulla. Näiltä ihmisiltä tarjouskahvipaketit jäävät hänen mukaansa saamatta, koska hylly on jo tyhjä.

Lappeteläisen mukaan on kaupan asia pitää tarjoustuotteita hyllyssä riittävästi.

– En esimerkiksi näitä nyt ostamiani 96 pakettia kerännyt yksitellen hyllystä, vaan pyysin kauppaa tilaamaan ne minulle takahuoneeseen.

– Minun mielestäni se ei ole keneltäkään pois, jos minulta löytyy autotallissa 96 pakettia kahvia.

Arjen säästöjä pienellä vaivannäöllä

Lappeteläinen sanoo vielä haluavansa herätellä ihmisiä säästämään pienillä arjen valinnoilla.

– Pienellä vaivannäöllä asioita voi ostaa edullisemminkin, kunhan suunnittelee ja katsoo hintoja.

– Minäkin voisin maksaa 10 euroa kahvipaketista, jos en näkisi tätä vaivaa, mutta sen sijaan maksan siitä 4,90.

Säästöt voi sijoittaa, kuten Lappeteläinen tekee, sen sijaan että törsäisi voitot esimerkiksi käsilaukkukaupassa.

– Nekin minä ostan kyllä kaikki kirpparilta.

