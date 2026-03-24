HSY muistuttaa, ettei muoveja pitäisi laittaa sisäkkäin muovinkeräykseen, ellei ole aivan varma, että pakkaukset ovat samaa muovilajia.
Erilaiset kierrätysohjeet voivat toisinaan yllättää. Esimerkiksi paperikassit eivät suinkaan kuulu paperinkeräykseen. Dippijauhepussillekin on oma yllättävä kierrätyspaikkansa, eikä leipäpussin sulkijaa voi kierrättää ihan miten tahansa.
Moni saattaa ajatella säästävänsä tilaa roskiksessa tunkemalla roskat tiiviisti sisäkkäin. Tiesitkö, ettei eri muovilajeja olevia pakkauksia saisi kuitenkaan laittaa sisäkkäin muovinkeräykseen?
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY kertoo Facebook-julkaisussaan, että kierrätyslaitos tunnistaa vain päällimmäisen pakkauksen muovilajin. Siksi toisen pakkauksen sisällä oleva pakkaus tulee väärin lajitelluksi, jolloin kierrätysmuovin laatu kärsii.
Lue myös: Jos kotonasi on roskiin joutavia paperikasseja, toimithan näin?
– Jos pakkaukset ovat varmasti samaa muovilajia, ne voi laittaa sisäkkäin. Muovipakkaukset voi myös hyvin pakata muovipussiin, sillä kierrätyslaitoksessa kone repii pussin auki, julkaisussa kerrotaan.