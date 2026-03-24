Mikä kuuluu muovinkeräykseen?

HSY muistuttaa sivuillaan, että muoviastiaan kuuluvista muovipakkauksista esimerkkejä ovat myytävän tuotteen pakkaamiseen käytetty muovinen rasia, kääre, pussi tai pullo. Myös esimerkiksi ostosten yhteydessä tulleet muovipussit kuuluvat muovinkeräykseen.

Sen sijaan muunlaiset muoviesineet, kuten rikkinäiset lelut ja kastelukannut tai vaarallisen aineen jäämiä sisältävät pakkaukset, eivät kuulu muoviastiaan. Esimerkiksi muovinen pakasterasia ei kuulu muovinkeräykseen.