Lidl on onnistunut vähentämään muovipussiensa myyntiä.
Lidl nosti muovikassin hinnan tammikuussa 39 sentistä 59 senttiin.
Hinnanosto tehtiin Lidlin mukaan siksi, että muovikasseja ostetaan Suomessa liikaa esimerkiksi EU:n tavoitteeseen nähden.
Hinnannosto on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi muovikassien ostamisen hillitsemiseksi, Lidl kertoo nyt tiedotteessaan. Yrityksen mukaan muovikasseja on myyty alkuvuonna 15 prosenttia aiempaa vähemmän.
Muovikassittomien ostoskertojen määrä on kivunnut 80 prosenttiin.
Tavoite käyttää olemassa olevia pusseja
Lidlin tavoitteena on ohjata kuluttajia käyttämään ensisijaisesti jo olemassa olevia kasseja.
Paperikasseja on hinnannoston myötä ostettu enemmän kuin aiemmin, mutta kokonaisuudessaan kasseja on ostettu huomattavasti vähemmän – kulutus ei siis ole siirtynyt muihin kasseihin.
– Muistutamme myymälässä siitä, että oma kassi on paras kassi. Ei ole väliä, käyttääkö kestokassia, kangaskassia vai vaikkapa jo aiemmin käytettyä muovikassia, Lidlin vastuullisuuspäällikkö Annu Puurula kommentoi tiedotteessa.
Tammikuinen hinnannosto oli vuoden sisään jo toinen. Maaliskuussa 2025 muovikassin hinta nostettiin 29 sentistä 39 senttiin. Samassa yhteydessä paperikassin hinta laskettiin 25 senttiin.
Lidlin mukaan maaliskuun 2025 jälkeen muovikasseja on myyty Lidlissä kokonaisuudessaan noin 11 prosenttia vähemmän.
Muovi päätyy liian usein luontoon
Muovikasseja ja muuta muovia päätyy usein luontoon, jossa ne ovat haitaksi eläimille ja saattavat päätyä vesistöihin.
EU-lainsäädännön tavoite vuosittaiselle muovikassien määrälle yhtä ihmistä kohden on 40 kassia.
Suomalainen käyttää Lidlin mukaan tällä hetkellä vuodessa yli 60 kassia.