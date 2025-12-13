



Näin vältät joulusta koituvan talouskrapulan – "Pystyy säästämään kolminumeroisen luvun" Asiantuntijat kehottavat miettimään tarkkaan, mitkä asiat joulussa ovat oikeasti tärkeitä ja missä voi puolestaan säästää. Shutterstock Julkaistu 13.12.2025 06:45 jenna mendez Kysyimme säästämisen asiantuntijoilta, miten joulubudjettia voi pienentää. Yksi neuvo on ylitse muiden ja varmistaa sen, että tilillä on rahaa myös tammikuussa. Moni pohtii kuumeisesti, miten oman taloustilanteen voi pitää hallinnassa joulun alla. – Älä osta mitään, Oikeuspalveluvirastossa työskentelevä talous- ja velkaneuvoja Kirsi Parikka sanoo. – Mutta eihän se toimi. Mutta se järkevyys, ettei sokaistu siihen, että aatonaattona lähtee hirveässä kiireessä kaupoille niin, että jotain on löydyttävä, hinnasta viis. Lue myös: Suomalaiset stressaavat joulun rahanmenoa, mutta hyvää mieltä ei voi mitata rahassa – "Välillä hirvittää" Parikka on työskennellyt talous- ja velkaneuvojana vuodesta 2012 asti. Hän on nähnyt monta joulunaikaa ja kertoo kokemuksen syvällä rintaäänellä, että asiakasmäärät lisääntyvät aina joulun jälkeen. – Suomalaiset eivät halua ajatella omaa taloustilannettaan ennen joulua. Joulu saatetaan rahoittaa luotolla, ja joulun jälkeen havahdutaan siihen, ettei kyetä hoitamaan luottoja tai pakollisia menoja.





Erilaisiin maksujärjestelmiin ja pikavippien käyttöön ei kannata velkaneuvoja Kirsi Parikan mukaan sortua juuri ennen joulua.

– Missä tahansa verkkokaupassa maksua tarjotaan osissa, ja ne kuukausierät ovat usein vielä aika pienet. Mutta jos tilataan monesta eri paikasta, yhtäkkiä voikin olla 300 euron kuukausimaksut, joita maksetaan pahimmillaan vuosikausia.

Jos viime hetken osteluun ei sorru, joulussa pystyykin säästämään useita satasia.

– Hurjan vaikea sanoa, kuinka paljon säästöä voi kertyä, mutta ainakin jos miettii ruokia tarkemmin ja antaa enemmän aikaa ja tarpeeseen tulevia lahjoja kuin kiireessä hankittuja, pystyy säästämään kolminumeroisen luvun.

Parikka kehottaakin miettimään sitä, mitä oikeasti tarvitaan ja mikä tekee joulun, jos talous on tiukilla.

Jouluaterian elementit on lupa miettiä uudelleen

Marttaliitossa lapsiperheiden arjessa tukena työskentelevä Katariina Silanen on Parikan kanssa samoilla linjoilla.

– Jouluun liittyy paljon perinteitä ja latausta, mutta kannustan silti miettimään tarkasti, miltä haluaa oman joulunsa näyttävän ilman odotuksia ulkopuolelta ja somekuvaston paineita.

Silasen mukaan joulunaikaan liittyy usein paljon perinteitä ja tunteita, ja jouluun liittyvistä omista ja muiden odotuksista voi olla hankala päästää irti.

Jouluun liittyy Marttaliiton asiantuntijan Katariina Silasen mukaan vahvasti ajatus kulutusjuhlasta. – Monet päätyvät mukaan siihen ralliin, kun ajatellaan, että lahjoja pitäisi olla hillittömät kasat. Tällainen mielikuva tulee, kun yltäkylläisyyttä markkinoidaan. Mutta lahjojen määrä ei ole itseisarvo.

– Miettisin, mistä itse haluaa pitää kiinni ja mihin haluaa panostaa, eikä tehdä asioita tavan vuoksi. Kotitalouksissa tehdään paljon asioita, joista tämän hetkisessä perheessä ei kukaan tykkää ja niistä kertyy turhia kuluja, ja ruokaa menee hävikkinä roskiin.

Omilta perheenjäseniltä voi esimerkiksi kysyä ehdottomat ruokasuosikit ja mitkä taas ovat sellaisia ruokia, joista voidaan luopua.

– Silloin voidaan saada vaikka selville, että oikeastaanhan meille tärkeää on vain joulupuuron syöminen, jolloin muut jouluaterian elementit on lupa miettiä uudelleen.

Vielä ehtii tekemään joulubudjetin

Sekä Parikka että Silanen kehottavat tekemään joulubudjetin, joka tuo rauhaa hankintoihin.

– Vielä ehtii ja voi tehdä joulubudjetin ja suunnitella, minkä verran on tällä hetkellä käytettävissä tähän jouluun, Silanen sanoo.

Jos tietää, että jouluun kuluu paljon rahaa, Parikan mukaan jo keväällä kannattaa aloittaa budjetointi.

– Silloin ehtii hyödyntää alennusmyynnit ja tarjoukset ja laittaa säästöön rahaa ja miettiä, mitkä ovat pakolliset menot, ja mikä osuus on se, minkä haluaa saada säästöön joulua varten.

Nyt säästöjä ei enää ehdi kovasti kerryttää, mutta asiantuntijoiden mukaan joulua ei missään nimessä kannata kustantaa luottokorteilla tai kulutusluotolla.

Silloin luottokortin käytössä ei ole ongelmaa, jos muuta velkaa ei ole, ja luoton takaisinmaksu ei rasita omaa taloutta.

– Mutta jos omassa taloudessa on jo kulueriä, pitää miettiä tarkasti, mahtuuko sinne vielä joulun saama paine, Parikka sanoo.

"Monet päätyvät mukaan lahjaralliin"

Lahjoissa on Silasen mukaan hyvä miettiä vaihtoehtoisia tapoja ja sitä, että toisia ihmisiä voi muistaa monilla merkityksellisillä tavoilla ilman isoa rahallista satsausta.

Silasen mukaan kaikki tarvitsevat kohtuullisuutta elämään, ja myös lapsille olisi hyvä välittää ajatus, että lahjojen määrä ei ole itseisarvo.

– Lasten kanssa voi keskustella etukäteen ja sanoa, että tänä jouluna kaikki saavat yhden paketin. Pienille lapsille se avaaminen on tärkeintä, ja siinäkin voi käyttää luovuutta ja ostaa lahjoja käytettynä. Ihmiset myyvät paljon erittäin hyväkuntoista, lahjaksi sopivaa tavaraa internetissä ja livekirppiksillä. Pienten lasten leluja kierrätetään usein myös kaveripiireissä, ja niitä voi paketoida uudelleen.

Jos lahjoja haluaa useamman, voi myös miettiä jotain arkista ja tarpeellista lahjaa, kuten uutta hammastahnaa, joka pitää kuitenkin hankkia, ja paketoida se.

Silasen mielestä aineettomat lahjat ovat usein parhaita lahjoja. Ei pelkästään tiukan taloustilanteen takia, vaan ylipäätään kohtuullisuuden ja merkityksellisyyden vuoksi.

– Ne voivat olla yhteistä aikaa tai tekemistä perheen kanssa ja heidän kanssaan voidaan sopia, että keväällä tehdään perheen yhteinen reissu tai retki jonnekin, jolloin myös kustannukset jakaantuvat keväälle.

Harkitse tarkkaan, onko lahjojen määrällä oikeasti väliä.All Over Press

Nuorisolle, jolle on vaikea ostaa täsmätuotteita, voi Silasesta toimia myös se, että antaa lupauksen uudesta hupparista ja että se mennään ostamaan yhdessä myöhemmin, mikä myös helpottaa kulutusta juuri jouluna.

Parikka neuvoo hyödyntämään esimerkiksi diakoniatyön apua, jos tilanne on todella tiukka. Lapsiperheille järjestetään myös Joulupuu-keräyksiä, joita kannattaa hyödyntää.

"Tulee maksaneensa itsensä kipeäksi"

Matkustaminen joulun aikaan tuo myös ison kuluerän, mutta senkin suhteen Silanen kehottaa miettimään asiaa oman perheen ja itsensä kannalta.

– Monella jouluna kilometrejä kertyy ja samalla tulee maksaneensa itsensä kipeäksi, eikä tule nauttineeksi joulusta, kun kiireessä suhaa paikasta toiseen.

Vaihtoehtona voi hänen mukaansa miettiä, voiko perheen tai sukulaisten luona vierailla toisena ajankohtana, ja punnita sitä, mikä jouluiloa tuo, eikä vain tee tavan vuoksi asioita.

Lapsenlapsille osakkeita joululahjaksi

Toisessa päässä joulun ylikulutusjuhlaa on sijoitusasiantuntija Marja-Leena Haapanen, joka ei osta lapsenlapsilleen leluja tai muuta turhaa tavaraa ollenkaan joululahjaksi.

Hän ostaa heille osakkeita.

– Niitä voi ostaa myös kappaleittain edullisesti esimerkiksi kuuden, kymmenen tai 15 euron hintaan. Se ei ole kallis lahja.

Sijoitusasiantuntija Marja-Leena Haapanen ei ole ostanut lapsenlapsilleen leluja joululahjaksi vaan osakkeita. – Tämä on sellainen juttu, jota haluan edistää kaikin tavoin, se ei mene ikinä hukkaan.

Intohimoisena osakesijoittajana tunnettu Haapanen sanoo, että osakkeet ovat järkevä lahja, josta kasvaa vuosien saatossa mukava potti.

Jos lapsi sanoo, ettei hän halua osakesäästämistä vaan lahjoja, kannattaa Haapasen mukaan olla tiukkana ja kertoa, mitä osakesäästämisen tarkoittaa.

– Aina, kun olimme pojantyttären kanssa tavaratalossa, sanoin, että “hei katsopas, kenen hissi se on, ja kuule sinä omistat tästä hissistä osan”, koska olin ostanut KONEtta, tai jos kävimme katsomassa jäänmurtajia, saatoin sanoa “tiedätkö, sinä omistat tästä osan”, koska olin ostanut pojanpojalle Wärtsilää.

Sijoittamalla voi kasvattaa vuosien saatossa hyvän potin.Shutterstock

Haapasen mukaan myös lapsia kiinnostaa omistaminen, ja omistuksen näyttäminen auttaa hahmottamaan todellisuuden.

Jos sijoittamiseen ei ole varaa tällä hetkellä, lapselle tai nuorelle voi ostaa lahjaksi kirjan sijoittamisesta tai sijoituskurssin, joka voi sytyttää kipinän sijoittamiseen.

Näin paketoit osakesalkun joulupakettiin

Käytännössä sijoittaminen alkaa sillä, että pankissa avataan arvo-osuustili tai osakesäästötili ja vastatilille talletetaan rahaa.

– Sen jälkeen kirjaudutaan pankin järjestelmään ja tehdään sinne salkkuun ostoja, pankit kyllä auttavat tässä, Haapanen sanoo.

Jos ei ole aikaa seurata pörssejä, rahastot tai ETF-rahastot ovat helpoin sijoituskohde.

Yritykset, jotka ovat osanneet hoitaa kasvamisen ja laajenemisen, ovat Haapasen mieleen.

– Yritysten omistus kasvaa aivan huomaamatta, kun arvopaperisalkkuun ohjataan myös lapsilisät. Noin seitsemässä vuodessa salkku tuplaantuu laskennallisesti.

"Tämä on se kaikista rankin vaihtoehto"

Jos vahinko on jo ehtinyt käydä, ja velkaa on kertynyt, Parikka haluaa lohduttaa ja kehottaa ottamaan viipymättä yhteyttä velkaneuvontaan.

– Meillä on sähköinen asiointi ja lisäksi joka päivä on puhelinaika, jolloin pääsee keskustelemaan omasta tilanteestaan.

Hän vinkkaa, että noin 30 paikkakunnalla on myös talousneuvoloita, joihin voi tulla kyselemään omista talousasioistaan tai mitä tehdä, kun rahat eivät riitä.

– Tämä ei ole häpeä, jos lähtee selvittelemään asiaa. Meillä on vinkkejä siihen, miten omaa taloustilannettaan saa paremmaksi, ja avustamme myös erilaisten velkojen järjestelykeinojen hakemisessa, jos tilanne on mennyt tosi pahaksi.

Jos lahjoja ostetaan luotolla, monelta voi alkuvuodesta jäädä esimerkiksi asumisen kuluja maksamatta. Näin käy, koska ihmiset ajattelevat, että niihin saa apua yhteiskunnalta.

– Katto pään päällä on kuitenkin se kaikista tärkein asia. Yhden kerran apua voi saadakin, mutta toistuvaa tämä ei ole, Parikka sanoo.

Hänen mukaansa huolettoman rahankäytön riskinä on, että maksut päätyvät perintään, ja henkilö joutuu ulosoton asiakkaaksi.

– Tämä on se kaikista rankin vaihtoehto.

