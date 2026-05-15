Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen oli tyytyväinen Suomen avauspeliin, vaikkakin parannettavaakin jäi.

Leijonat avasi MM-turnauksensa voitolla, kun Saksa kaatui maalein 3–1. Avauspeli tarjosi paljon hyviä asioita. Ykkösylivoima jauhoi kaksi maalia ja alivoimakin pelasi täydellisesti.

Pennanen oli päällisin puolin tyytyväinen Leijonien suoritukseen, vaikkakin parantamisen varaakin jäi.

– Joukkue oli hyvin valmis. Hyvä ensimmäinen erä ja kovasti halusivat tehdä töitä. Hyvä ylivoima ja oikein hyvä alivoima. Tietenkin se, että otimme liikaa jäähyjä, ei ole hyvä. Varsinkin toisessa erässä se sotki meidän hyvää pelaamista. Hyvä ja ansaittu voitto, Pennanen purkaa.

Jäähyjen lisäksi parannettavaa riittää myös viidellä viittä vastaan -pelaamisessa.

– Pääsääntöisesti hyvää puolustamista, mutta hyökkäämisessä on hiomista. Mutta ehkä se laitetaan ensimmäisen pelin jännityksen piikkiin. Se on tiukka paikka kuitenkin pelata, Pennanen sanoo.

Leijonien turnaus jatkuu jo huomenna lauantaina, kun vastaan asettuu Unkari. Pennanen täräytti tulevaan otteluun jo jykevän lupauksen.

– Kyllä me huomenna tulemme hyökkäämään paremmin.