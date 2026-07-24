Saksan jalkapallomaajoukkueen uudeksi päävalmentajaksi perjantaina nimetty Jürgen Klopp löi pöytään heti ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa reunaehdot alkavalle pestilleen.

Kloppin tieltä väistynyt Julian Nagelsmann joutui Saksassa rajun ryöpytyksen kohteeksi. Myös Englannin päävalmentaja toimiva Kloppin ja Nagelsmannin maanmies Thomas Tuchel on saanut osansa. Vaikka huippu-urheilun mukana tuleva kriittisyys on entiselle Liverpoolin mestarivalmentajalle tuttua, hän ilmoitti medialle, missä sen rajat kulkevat.

– Minulle maksetaan erittäin runsaasti, ja jos Jürgen Klopp on huomenna surkea, jätän tehtävän ilman erorahaa. Jos Saksan jalkapalloliitto lopettaa yhteistyön, se on siinä. Jos te käyttäydytte huonosti, ettekä jätä perhettäni rauhaan, jätän tehtävän. Minä vain lähden. Tiedän, että on maita, joissa maajoukkueiden valmentajia kohdellaan vielä huonommin. Rakastan tätä työtä, mutta olen myös valmis lopettamaan sen tarpeen tullen, Klopp linjaili lehdistölle perjantaina.

– On minun tehtäväni tehdä maajoukkueesta parempi joukkue ja toivoa, että käytettävissäni oleva valinnanvara pelaajista on suurempi, mutta tämä ei ole jotakin, mitä teen teitä vastaan, vaan teitä varten. Se on kunnia, Klopp sanoi.

Vuoden 2030 MM-kisoihin asti ulottuvalla sopimuksella työnsä aloittava Klopp voitti yhdeksän vuoden aikana Liverpoolille kuusi pokaalia. Hän jätti seuran vuonna 2024 henkisten voimavarojensa ehdyttyä vuosien uurastuksen jälkeen.

– Jürgen Kloppilla ei tule olemaan mitään "uraa" maajoukkueen jälkeen. Tämä on huippuhetki, korkein kohta urallani jalkapallovalmentajana. Annan tehtävälle kaikki kykyni ja minulla on paras mahdollinen tiimi apuvalmentajia tukenani.

59-vuotias Klopp on toiminut Liverpool-pestinsä jälkeen Red Bullin kansainvälisten jalkapallotoimintojen johtajana.

– Jürgen Klopp päävalmentajana ei tarkoita automaattisesti maailmanmestaruuden voittamista.

– Menestys tarkoittaa suoritustason ja odotusten suhdetta. Meidän on asetettava uudet odotukset. Monet ihmiset ovat kysyneet itseltään, olemmeko yhtä hyviä kuin Ranska? Jos vastaus on ei, se ei ole välttämättä totta. Jos kysymys on, onko meillä Dembelen, Barcolan ja Mbappen kaltaisia pelaajia, vastaus on ei, mutta voimme silti voittaa heidät.