Yhdysvaltain republikaanisenaattori Mitch McConnell vietiin sairaalaan kaatumisen seurauksena kesäkuun puolivälissä.

Kesäkuun puolivälissä uutisoitiin Yhdysvaltain republikaanisenaattori Mitch McConnellin, 84, joutumisesta sairaalaan.

Sunnuntaina McConnell paljasti syyn viikkojen spekulaatioiden jälkeen. Hän kertoo kaatuneensa, minkä seurauksena hän päätyi sairaalahoitoon, kertovat muun muassa CNN ja BBC.

Hän oli kaatumisen myötä hetken tajuttomana, minkä seurauksena hänet vietiin sairaalaan. Hänen vammansa ovat kuitenkin lääkärinlausunnon mukaan lieviä.

McConnell lisää, ettei hän murtanut kaatumisessa luitaan tai saanut aivotärähdystä. Myöskään sydänkohtaus tai aivohalvaus ei ole kaatumisen syynä. Kasvaimien ja verenvuotojen mahdollisuus on niin ikään suljettu pois.

Senaattori kertoo siirtyneensä sairaalasta kuntoutuskeskukseen jatkaakseen voimiensa palauttamista.

McConnell lisää, ettei hän pysty vielä palaamaan senaattiin.

Hän sairasti sairaalahoidon alkuvaiheessa myös lievän keuhkokuumeen.