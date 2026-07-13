Japani aikoo vastedes torjua pontevammin Venäjän vakoilua ja ottaa uhan vakavammin.
Japanin hallituksen tiedottaja antoi lausunnon asiasta sen jälkeen, kun New York Times paljasti Japaniin muuttaneen kymmeniä Venäjän vakoojia.
Lehden mukaan länsimaat ovat varoittaneet Japania siitä, että Venäjä on pyrkinyt Japanissa hankkimaan kaksoiskäyttöön eli sekä siviilikäyttöön että aseisiin soveltuvia komponentteja.
Japanin lait eivät salli esimerkiksi puolustusviranomaisten, diplomaattien ja poliisin keskinäistä tiedonvaihtoa, mitä Venäjä on käyttänyt hyväkseen.