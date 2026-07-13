Ylen mukaan toistaiseksi ei ole tiedossa, miten putkirikko vaikuttaa Leppävaaran terveyskeskuksen aukioloon.
Espoon Leppävaaran terveysasemalla on putkirikosta aiheutunut vesivahinko, Länsi-Uusimaan pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan.
Vettä on valunut kaikkiaan noin 200 neliömetrin kokoiselle alueelle kahdessa kerroksessa.
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Pelastuslaitos tekee paikan päällä torjuntatoimenpiteitä, minkä jälkeen vastuu siirtyy huoltoyhtiölle.
Ylen paikalla olevan toimittajan mukaan terveyskeskus on auki normaalisti.
Juttua päivitetty 13.7. kello 9.17: Lisätty tieto, että keskus on auki normaalisti.