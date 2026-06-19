Musiikkimoguli Sean ”Diddy” Combsin piti vapautua alun perin toukokuussa 2028, mutta hänen vapautumistaan on aikaistettu.
Hiphopmoguli Sean ”Diddy” Combs, 56, vapautuu neljän vuoden vankeusrangaistuksestaan aiottua aikaisemmin, kun hänen rangaistusaikaansa lyhennettiin jo kolmannen kerran, kertoo Daily Mail.
Combs vapautuu New Jerseyn FCI Fort Dix -vankilasta 23. helmikuuta 2028, mikä on kaksi kuukautta aiemmin kuin oli suunniteltu.
Hänen piti alun perin vapautua 8. toukokuuta 2028, sen jälkeen, kun hänet oli heinäkuussa 2025 tuomittu kahdesta prostituutioon liittyvästä rikoksesta.
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Tämä on jo kolmas kerta, kun Combsin tuomiota lyhennetään.
Syyttäjä vaati hänelle alun perin 11 vuoden tuomiota.
Combsin asianajajatiimin tiedottaja kertoi Daily Mailille, ettei heillä ollut tarpeeksi tietoa, jotta he voisivat kommentoida aikaisempaa vapautumista.