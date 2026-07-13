Muun muassa Jurassic Park -elokuvasta tuttu näyttelijä Sam Neill on kuollut.
Näyttelijä Sam Neill on kuollut 78-vuotiaana, kertoo uutistoimisto Reuters. Neill nähtiin muun muassa vuonna 1993 julkaistussa Jurassic Park -elokuvassa.
Perhe kertoi näyttelijän menehtymisestä Instagram-tilillä julkaistussa tiedotteessa. Neill kuoli maanantaina 13. heinäkuuta Sydneyssä, Australiassa.
– Sam oli perheensä ympäröimänä ja nukkui pois arvokkaasti, julkaisussa kirjoitetaan.
– Menetys oli äkillinen ja odottamaton, mutta lohduttavaa oli se, että Sam pysyi vapaana syövästä.
Guardianin mukaan Neill kertoi huhtikuussa selvinneensä verisyövästä.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Neill tunnetaan lukuisista elokuvista kuten Punaisen lokakuun metsästys ja Piano. Hänet nähtiin myös Peaky Blinders -sarjassa.
Jurassic Park -elokuva ilmestyi vuonna 1993.