Ex-prinssi Andrew joutui kesäkuun alussa paparazzien haaviin ja paljastui, että hän on saanut kasvoihinsa suuren mustelman. Nyt mustelmasta on saatu lisätietoa.
Andrew Mountbatten-Windsor kuvattiin kesäkuun alussa suuri mustelma kasvoissaan. Daily Mail selvitti, missä Andrew majaili niihin aikoihin, kun mystinen mustelma ilmaantui hänen kasvoihinsa.
Lehden mukaan Mountbatten-Windsor livisti salaa pois Sandringhamin kartanon pakkosiirtolaisuudestaan nauttimaan arabimiljardöörin tarjoamasta ylellisestä ilmaisesta lomasta.
Urheiluvaatemiljardööri Mohammed A. Baker kutsui hänet vierailemaan arvostetulle hevosjalostukseen erikoistuneelle tilalleen, joka sijaitsee maaseudulla lähellä Saint-Maloa Luoteis-Ranskassa.
Daily Mailin mukaan matka saattoi päättyä Andrew'n osalta onnettomuuteen.
Entisen prinssin tiedetään matkustaneen Ranskaan yksityiskoneella, jonka Baker oli järjestänyt hänelle lauantaina 30. toukokuuta. Andrew vietti kolme päivää luksuslomallaan ennen paluutaan maanantai-iltana 1. kesäkuuta.
Laajasti keskustelua herättänyt mustelmakuva otettiin 4. kesäkuuta aamulla.
Ilmaisen matkansa aikana Andrew ratsasti hevosilla, pelasi petankkia ja nautti ylellisestä vieraanvaraisuudesta yksityiskokin valmistamien aterioiden parissa.