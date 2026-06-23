Ex-prinssi Andrew'n mystisestä mustelmasta lisätietoa

Ex-prinssi Andrew joutui kesäkuun alussa paparazzien haaviin ja paljastui, että hän on saanut kasvoihinsa suuren mustelman. Nyt mustelmasta on saatu lisätietoa.

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Andrew kuvattiin 4. kesäkuuta autossa, kun hän oli lähdössä Marsh Farmista, joka sijaitsee kuningas Charlesin maatilalla Norfolkissa. Copyright Notice: Copyright (c) 2026 Splash News. No use without permission.

Andrew on kiistänyt syyllistyneensä mihinkään väärinkäytökseen Epsteinin suhteen ja sanonut katuvansa heidän ystävyyttään. Hän ei ole antanut julkista lausuntoa pidätyksensä jälkeen.