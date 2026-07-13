Seuraa strutsiliveä seuraavan kuukauden aikana MTV Katsomosta!
MTV:llä seurataan tänään klo 8:30 alkaen strutsien kehitystä suorassa lähetyksessä.
Projektia seurataan MTV Katsomossa kuukauden ajan, jonka aikana katsojat pääsevät näkemään maailman suurimman linnun kehitysvaihetta poikasena, yötä päivää.
Strutsien elämää seurataan Ketolan Strutsitilalta, joka on Suomen suurin.
Tilan perustajat toivat maailman suurimman linnun munia Suomeen yli 30 vuotta sitten. Näiden munien ansiosta Nurmijärvellä on nykyisin maan suurin strutsiesiintyvyys väkilukuun nähden.
Strutsi on suurin nykyisin elävä lintu, joka kasvaa jopa 2,8 metriä korkeaksi. Se on lentokyvytön, mutta voi juosta 65 kilometrin tuntinopeudella.
Se elää villinä Afrikassa, mutta sitä tarhataan kaikkialla maailmassa munien, lihan ja höyhenten takia.