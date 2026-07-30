Meteorologi Markus Mäntykannaksen mukaan lähipäivät voivat tarjota voimakkaita ukkosia, rakeita ja jopa trombeja.
Edessä voivat olla kesän mielenkiintoisimmat sääpäivät, arvioi meteorologi Markus Mäntykannas, sillä kesän poikkeuksellisen vaisu ukkokausi näyttäisi saavan käänteen.
– Tässä on meteorologin kannalta kenties kesän mielenkiintoisimmat sääpäivät edessä. Ruotsin puolelta on tulossa aika mielenkiintoinen ukkoshässäkkä.
Kuluvan kesän aikana salamaniskuja on kertynyt tähän mennessä vain vajaat 19 000, kun keskimäärin tähän aikaan vuodesta niitä on kertynyt jo lähes 60 000.
– Alle kolmannes normaalista on salamoinut tänä kesänä. Todella vähän on itse asiassa ollut näitä ukonilmoja, Mäntykannas kertoo.
Jopa trombeja
Ukkoset saavat energiaa lämmöstä ja kosteudesta, joita on tänä kesänä ollut enemmän Etelä- ja Keski-Euroopassa kuin Suomessa.
– Tänään saa nähdä, mitä maan länsiosassa tapahtuu. Siellä on lämmin rintama ylittämässä maata. Se liittyy helteisen ilmamassan saapumiseen.
Voimakkaita ukkosia saattaa kehittyä iltapäivällä etenkin maan länsiosassa, Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.
– Tietokonemallit ennustavat, että iltapäivällä voi syntyä voimakkaita ukkosia, suurehkoja rakeita ja ehkä jopa trombeja.
Ukkoskuuro tallentui kameralle Kuopiossa maanantai-iltana.PPIRINENPHOTOS