"Mielenkiintoinen ukkoshässäkkä" – rytinää, rakeita ja jopa trombeja

– Tietokonemallit ennustavat, että iltapäivällä voi syntyä voimakkaita ukkosia, suurehkoja rakeita ja ehkä jopa trombeja.

Ukkoset saavat energiaa lämmöstä ja kosteudesta, joita on tänä kesänä ollut enemmän Etelä- ja Keski-Euroopassa kuin Suomessa.

– Tässä on meteorologin kannalta kenties kesän mielenkiintoisimmat sääpäivät edessä. Ruotsin puolelta on tulossa aika mielenkiintoinen ukkoshässäkkä.

Suuri osa Etelä- ja Keski-Suomesta kylpee tänään auringossa, ja hellettä on monin paikoin. Pohjoisessa sää pysyy poutaisena ja aurinkoisena iltaan asti.

– Ei liian kuumaa, ei liian viileää. Välillä sataa, välillä paistaa. Mun mielestä aika jees, Mäntykannas summaa.