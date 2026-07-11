Alona Kuusistolta kysytään usein, miten hänen lapsensa suhtautuvat äitinsä avoimeen seksipuheeseen.

Tabucäst-podcastin juontajat Nico Lingman ja Alona Kuusisto vierailivat perjantaiaamuna Huomenta Suomen haastattelussa. Kaksikon luotsaamassa, Podimo-palvelussa ilmestyvässä podcastissa käsitellään ihmissuhteita, rakkautta ja seksiä hyvin avoimella otteella.

Lingman ja Kuusisto kertoivat saavansa podcastinsa tiimoilta paljon positiivista palautetta. Kaikkein parhaita viestejä ovat kaksikon mukaan sellaiset, joissa heidän keskustelujensa on kerrottu auttaneen kuuntelijaa ratkaisemaan oman parisuhdeongelmansa.

– Ei siten, että me olisimme tarjonneet vastauksen, vaan me olemme toimineet ikään kuin esiliinana jollekin pariskunnalle, että hei, Tabucästissä puhuttiin tästä aiheesta, nyt me puhutaan tästä aiheesta, Lingman sanoi.

Alona Kuusisto ja Nico Lingman luotsaavat Tabucäst-podcastia.

Toisinaan parivaljakon avoin seksipuhe myös hämmentää ja herättää kysymyksiä. Kuusiston kohdalla moni on pohtinut, miten hänen teini-ikäiset lapsensa suhtautuvat äitinsä podcastiin.

– He ymmärtävät sen. He eivät katso podcastia, mutta ovat kertoneet, että ovat ylpeitä minusta ja siitä, että uskallan puhua asioista, joita kaikkien elämässä on, mutta joista moni ei puhu, Kuusisto sanoi.