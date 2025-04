Vilja Eerikan murhaajaisä haluaa vapaaksi – näin hän perustelee

8-vuotiaan tyttärensä Vilja Eerikan murhasta tuomittu Touko Tarkki hakee Helsingin hovioikeudesta pääsyä ehdonalaiseen vapauteen. Tarkki tuomittiin vuonna 2013 elinkautiseen vankeuteen. Hän on ollut vapautensa menettäneenä toukokuusta 2012 lähtien, eli lähes 13 vuotta.

Tarkki tuomittiin yhdessä silloisen puolisonsa, Vilja Eerikan äitipuolen Sirpa Laamasen kanssa tytön murhasta, aiemmin tapahtuneesta pahoinpitelystä ja vapaudenriistosta.

Tarkin hakemus ehdonalaiseen pääsystä on jätetty Helsingin hovioikeuteen viime vuoden huhtikuussa. Vielä ei ole kuitenkaan tiedossa milloin asiaa käsitellään hovioikeudessa, koska Rikosseuraamuslaitoksen lausunto Tarkista ei ole vielä saapunut.

Tarkki perustelee vapauttamispyyntöään sillä, että rikos oli ainutkertainen.

– Tarkilla ei ole mitään kytköksiä rikolliseen maailmaan. Ei ole pelkoa siitä, että Tarkki viettäisi aikaa rikoksiin suuntautuneiden henkilöiden kanssa ja syyllistyisi uusiin rikoksiin, hakemuksessa todetaan.

Hakemus on osittain salattu, mutta siinä tuodaan esiin myös se, että Tarkki on tuomittu vakavasta ja huomiota herättäneestä rikoksesta, johon tiedotusvälineissä on palattu useaan kertaan.

– Tarkin tekoon on liittynyt täysin erikoislaatuinen parisuhde naisen kanssa, joka on tuomittu tekijäkumppanina samasta rikoksesta.

Tällä viitataan juuri Sirpa Laamaseen, jonka kanssa Tarkki oli parisuhteessa murhan aikaan.

"Isä uskoi sokeasti puolisoonsa"

Oikeudessa Laamanen ja Tarkki myönsivät tapahtumat, mutta heidän näkemyksensä mukaan kyse oli törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta.

Isän puolustus vieritti syytä tapahtuneesta äitipuolelle, joka uskotteli puolisolleen olevansa lääkäri. Tarkki uskoi Laamasen lääkäritaustaan vielä hätäkeskukseen soittaessaankin.

– Ilman tätä kaiken kattavaa, sokeaa uskoa avopuolisoon mitään nyt koettua ei olisi tapahtunut, Tarkin puolustusasianajaja Jarkko Jaatela totesi aikanaan hovioikeudessa.

Erittäin julma henkirikos

8-vuotias Vilja Eerika tukehtui pitkäaikaisen kidutuksen seurauksena äitienpäivänä vuonna 2012. Kuolemaa edelsi kuukausia jatkunut poikkeuksellisen julma väkivalta. Tytön julma kuolema järkytti koko Suomea.

Hovioikeuden mukaan teko oli tehty vakaasti harkiten. Toisena tekijänä oli lapsen isä, mikä oli ollut omiaan lisäämään lapsen henkistä hätää ja kärsimystä.

Tarkille ja Laamaselle tehtiin kummallekin mielentilatutkimus, jossa heidät todettiin syyntakeisiksi, eli tekohetkellä he ymmärsivät tekojensa seuraukset.

Tarkin mielentilatutkimuksissa todettiin luonteenkehityksen poikkeus. Hänellä on riippuvainen persoonallisuus, johon kuuluvat epäkypsiä ja estyneitä piirteitä. Mielentilatutkimuksen mukaan hän on alistuva, mukautuvainen ja sosiaalisissa tilanteissa estynyt.

Elinkautisvangin voi päästää ehdonalaiseen vapauteen aikaisintaan, kun hän on istunut vankilassa vähintään 12 vuotta. Tarkki on nyt ollut vankilassa lähes 13 vuotta. Elinkautinen vankeusrangaistus kestää Suomessa keskimäärin 14-15 vuotta.

Tarkin halusta päästä ehdonalaiseen vapauteen uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.