Nainen löytyi kuolleena huviveneonnettomuuden myötä Ruotsissa. Kadonneen lapsen etsintä jatkuu yhä.
Ruotsissa tapahtuneessa huviveneonnettomuudessa kadonnut nainen on löytynyt kuolleena, Ruotsin poliisi kertoo verkkosivuillaan.
Poliisin mukaan onnettomuudessa kadonneen lapsen etsintä jatkuu yhä.
Nelihenkisen perheen mies ja toinen lapsista löydettiin vakavasti loukkaantuneina. Huviveneen epäillään törmänneen 90 metriä pitkään, Norjan lipun alla purjehtineeseen rahtilaivaan tiistai-iltana Tjörn-saaren edustalla Ruotsin länsirannikolla.