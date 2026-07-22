Jääkiekkovalmentaja Jussi Ahokas kertoo MTV Urheilulle, että hän hylkäsi pestin AHL-seura Abbotsford Heatissä taloudellisten ja valmennuksellisten syiden takia. Colorado Eaglesin tarjoama kokonaispaketti kiehtoi.
Ahokas, 45, otti urallaan askeleen eteenpäin viime viikolla, kun hänen kolmivuotisesta päävalmentajasopimuksestaan AHL:n Colorado Eaglesiin tiedotettiin. Kyseessä on NHL-organisaatio Colorado Avalanchen farmiseura.
Ahokas on tehnyt viime vuosina loistojälkeä Kitchener Rangersissa, joka ylsi keväällä OHL-sarjan ja kaikkien Kanadan juniorisarjojen Memorial cupin mestariksi.
Ahokkaan palveluksista käytiin tarjouskilpailua, kun myös toinen NHL-organisaatio Vancouver Canucks olisi halunnut suomalaisen farmiseuransa Abbotsford Heatin käskijäksi.
– Totta kai pitää olla tyytyväinen. Olen tehnyt asioita oikein, kun minut halutaan töihin. Se on iso asia itselleni, Ahokas kommentoi MTV Urheilulle.
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Ahokas kertoo suoraan, miksi hän hylkäsi Vancouverin tekemän tarjouksen.