Jääkiekkovalmentaja Jussi Ahokas kertoo MTV Urheilulle, että hän hylkäsi pestin AHL-seura Abbotsford Heatissä taloudellisten ja valmennuksellisten syiden takia. Colorado Eaglesin tarjoama kokonaispaketti kiehtoi.

Ahokas, 45, otti urallaan askeleen eteenpäin viime viikolla, kun hänen kolmivuotisesta päävalmentajasopimuksestaan AHL:n Colorado Eaglesiin tiedotettiin. Kyseessä on NHL-organisaatio Colorado Avalanchen farmiseura.

Ahokas on tehnyt viime vuosina loistojälkeä Kitchener Rangersissa, joka ylsi keväällä OHL-sarjan ja kaikkien Kanadan juniorisarjojen Memorial cupin mestariksi.

Ahokkaan palveluksista käytiin tarjouskilpailua, kun myös toinen NHL-organisaatio Vancouver Canucks olisi halunnut suomalaisen farmiseuransa Abbotsford Heatin käskijäksi.

– Totta kai pitää olla tyytyväinen. Olen tehnyt asioita oikein, kun minut halutaan töihin. Se on iso asia itselleni, Ahokas kommentoi MTV Urheilulle.

Ahokas kertoo suoraan, miksi hän hylkäsi Vancouverin tekemän tarjouksen.