Jääkiekon SM-liigan kurinpito on määrännyt Ässien Peter Tiivolalle yhden ottelun pelikiellon keskiviikkona Kärppiä vastaan tekemästään taklauksesta.
Tiivola taklasi Porissa pelatun ottelun avauserän lopussa Kärppien Kasper Soinia. Tilanteesta ei tuomittu jäällä rangaistusta.
SM-liigan tilanne otti kuitenkin taklauksen lähempään tarkasteluun ja päävideotuomari siirsi sen kurinpidon käsiteltäväksi.
Kurinpito näki Tiivolan taklauksen sääntöjenvastaisena taklauksena päähän tai kaulan/niskan alueelle.
– Kurinpitodelegaatio toteaa, että taklaavan Tiivolan käsivarsi irtoaa vartalosta ja käsivarresta aiheutuu osuma Soinia takaapäin päähän. Pelaajien välillä ei ole varsinaista vartalokontaktia Tiivolan varsinaisen taklauksen mennessä Soinin etupuolelle, kurinpito toteaa perustelussaan.
Kurinpito otti pelikiellon pituudessa huomioon myös sen, että Kärppien Soinin vauhti hidastui laitatilanteessa ennen taklauksta.
Tiivola on pelikiellossa Ässien perjantain vierasottelussa Tapparaa vastaan.