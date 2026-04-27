Suomea shakin seniorien MM-joukkuekilpailuissa edustanut Matti Uimonen on kuollut 67-vuotiaana.

Suomen shakkiliitto kertoo Uimosen menehtyneen kesken Albanian Durresissa pelattavien MM-kisojen. Uimonen pelasi turnauksessa Suomen kakkosjoukkueessa.

– Matti oli kaikkien arvostama ja aina mukava ja ystävällinen kaikkia kohtaan. Lahden Shakkikerhon kasvatti nousi nopeasti mestariehdokastasolle ja voitti kerhon riveissä muun muassa joukkuepikashakin SM-pronssia. Ykköspöydällä, kuten hän aina muisti itse kertoa, Shakkiliitto kertoo tiedotteessaan.

Uimonen toimi pelaamisen lisäksi Helsingin Shakkiklubin varapuheenjohtajana.

Myös Kansainvälinen shakkiliitto FIDE julkaisi muistokirjoituksen Uimosen menehtymisen johdosta.