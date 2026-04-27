100-vuotias Viljo joutui sotimaan alle kaksikymppisenä: "Ihminen ei ole oppinut mitään"

Samaan hengenvetoon Pastila tosin lisää joutuneensa itsekin aloittamaan uuden elämän ja uuden toimeentulon. Hän ryhtyi sodan jälkeen isänsä jalanjäljissä maanviljelijäksi.

– Karjalan kannakselta on paljon evakkoja joutunut lähtemään. Heillä on ollut paljon raskaampi tie, Pastila sanoo.

Sotaveteraani Viljo Pastilalle tänään vietettävä kansallinen veteraanipäivä on henkilökohtaisesti hyvin tärkeä. Hän oli Suomen viimeisen sodan, Lapin sodan, päättyessä alle kaksikymppinen.

– Kun löytää hyvän aviovaimon ja perhe tulee. Minulla on ollut pelkkiä poikia lapsina. Yhdessä sitä elämää on rakennettu, Pastila vastaa.

Pastila seuraa televisiosta hyvin tiiviisti uutisia esimerkiksi Ukrainan ja Lähi-idän sodista.

– Sotimisesta ei koskaan seuraa hyvää. Tehdään paljon tuhoja ja paljon kärsimystä.