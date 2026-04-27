MTV Uutiset haastatteli yhtä harvoista jäljellä olevista sotaveteraaneista, 100-vuotiasta Viljo Pastilaa.
Sotaveteraani Viljo Pastilalle tänään vietettävä kansallinen veteraanipäivä on henkilökohtaisesti hyvin tärkeä. Hän oli Suomen viimeisen sodan, Lapin sodan, päättyessä alle kaksikymppinen.
Pastila on osa harvalukuista joukkoa, sillä tänä vuonna sotaveteraaneja arvioidaan olevan elossa enää alle 800.
Pastila kuvailee olleensa onnekseen "Hämeen mies".
– Karjalan kannakselta on paljon evakkoja joutunut lähtemään. Heillä on ollut paljon raskaampi tie, Pastila sanoo.
Samaan hengenvetoon Pastila tosin lisää joutuneensa itsekin aloittamaan uuden elämän ja uuden toimeentulon. Hän ryhtyi sodan jälkeen isänsä jalanjäljissä maanviljelijäksi.
Mistä löysitte voimaa jatkaa elämää sodan jälkeen?