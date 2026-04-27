Johanna Harlin jakoi seuraajilleen liikuttavan hetken perheen vauvakuplasta.

Elokuvaohjaaja Renny Harlin ja hänen puolisonsa Johanna Harlin kertoivat torstaina 23. huhtikuuta kolmannen lapsensa syntymästä. Sairaalasta kotiutunut Johanna Harlin jakoi nyt koskettavan hetken perheen vauvakuplasta.

Videolla perheen lapset, Coco-tytär ja Jules-poika tutustuvat pikkuveljeensä. Coco pitää sylissään vastasyntynyttä ja Jules silittää tätä vieressä.

– Kun pääseen seuraamaan heidän ja pikkuveljensä ensikohtaamista. Mikään ei valmista sinua tähän, Johanna Harlin kirjoittaa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Onnelliset vanhemmat jakoivat viime viikolla herttaisen kuvasarjan heistä ja vastasyntyneestään.

– Suurimmat ihmeet tulevat pienimmissä paketeissa. Tervetuloa maailmaan pikku bumblebee, pari kirjoitti englanniksi postauksen yhteydessä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen