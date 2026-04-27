Supon maaliskuussa julkaisema epätavallinen työpaikkailmoitus kiinnosti tuhansia.
Suojelupoliisi kertoo saaneensa 2 850 hakemusta henkilötiedustelijoiden eli vakoojien paikkoihin.
Supo julkaisi maaliskuussa tiedustelijoiden paikoista näkyvän työpaikkailmoituksen, jossa etsittiin nimenomaan tavallisia ihmisiä. Toiveena oli kuitenkin monipuolinen tausta, ja erityisesti venäjän ja kiinan osaajia kehotettiin hakemaan paikkoja.
Supon tiedusteluosaston päällikkö Pekka Hiltunen kertoo nettikolumnissaan Supon yllättyneen kiinnostuksen määrästä.
– Saimme kiinnostuneilta ihmisiltä 2 850 yhteydenottoa. Iloksemme huomasimme, että monilla kiinnostuksen ilmaisseilla suomalaisilla oli sellaista taustaa, jota turvallisuusviranomaisten rekrytoinneissa ei yleensä näe, Hiltunen kiittelee.
Hiltunen kertoo Supon saaneen toimistoonsa läjäpäin kirjeitä. Hakemus piti lähettää nimenomaan paperikirjeenä.
– Kiinnostuksen tehtäviin pystyi ilmaisemaan vain kirjepostilla. Tämän tarkoituksena oli minimoida tulevista henkilötiedustelijoistamme jäävä digitaalinen jalanjälki jo heti tiedustelu-uran alkumetreillä.
Kirjeeseen piti myös liittää video, jossa hakija analysoi omaa toimintaansa epäonnistuneessa sosiaalisessa tilanteessa.
– Oman toiminnan kriittinen tarkastelu onkin yksi tiedustelijan avainominaisuuksista, Hiltunen sanoo.
Rekrytointiprosessi jatkuu edelleen. Supo kertoo ottavansa yhteyttä rekrytoinnin seuraaviin vaiheisiin eteneviin lähipäivinä eli huhtikuun loppuun mennessä.
Hiltunen kertoi tiedustelijan työn luonteesta tarkemmin Asian ytimessä -ohjelmassa.