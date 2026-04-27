Real Madridin ja Ranskan jalkapallomaajoukkueen tähtihyökkääjä Kylian Mbappe saattaa olla sivussa sarjakauden loppuun saakka.
Real tiedotti maanantaina, että Mbappe kärsii takareisivammasta, jonka hän sai perjantain 1–1-tasapelissä Real Betisia vastaan.
Seura ei antanut arviota Mbappen toipumisajasta pelikuntoon, mutta espanjalaistoimittaja Josep Pedrerolin tietojen mukaan ranskalaistähteä ei nähdä tositoimissa enää kuukauden päästä päättyvän Espanjan liigakauden aikana.
Näin ollen Mbappe olisi sivussa myös 10. toukokuuta pelattavasta El Clasico -ottelusta FC Barcelonaa vastaan.
Mbappen tilanne on tarkassa seurannassa myös Ranskassa, joka avaa MM-kisat 16. kesäkuuta ottelulla Senegalia vastaan. Ranska valmistautuu kisoihin harjoitusotteluilla Norsunluurannikkoa ja Pohjois-Irlantia vastaan kesäkuun alussa.