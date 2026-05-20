Drooni on loukannut Liettuan ilmatilaa.
Liettuassa annettiin ilmahälytys drooniuhan takia keskiviikkona aamupäivällä.
Vilnan lentokenttä suljettiin, mutta avattiin uudelleen kello 11 jälkeen.
Hälytys mahdollisesta ilmauhasta annettiin myös Latviassa. Latvian puolustusvoimat ilmoitti asiasta X-viestipalvelussa.
Viestin mukaan mahdollinen uhka koski Ludzan, Kraslavan ja Rezeknen maakuntia Latviassa.
Liettuan puolustusministerin mukaan drooni lensi Lentvarisiin lähellä Vilnaa. Lennokki on nyt matkalla eri suuntaan ja Naton hävittäjät ovat sen perässä.
Reutersin mukaan puolustusministeri kertoo, ettei vielä ole varmuutta siitä, oliko drooni ukrainalainen vai ei.
Latvian mukaan se seuraa ilmatilaansa Nato-liittolaisten kanssa ja on lähettänyt itärajalle lisää yksiköitä vahvistamaan ilmatorjuntakykyjä.
Tiistaina drooni ammuttiin alas Viron ilmatilassa, ja drooni loukkasi myös Latvian ilmatilaa.
Viime perjantaina Hornet-hävittäjät hälytettiin suojaan Uuttamaata potentiaaliselta drooniuhalta. Lähes kaksi miljoonaa ihmistä hälytettiin varhain aamulla pysymään sisätiloissa. Lopulta drooni ei koskaan päätynyt Suomen ilmatilaan.
