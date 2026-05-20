Imatran Ketterälle ei ole myönnetty Liiga-lisenssiä kaudelle 2026–27.

Jääkiekon SM-liiga Oy:n lisenssikomitea päätyi hylkäämään Ketterän hakemuksen tiistain kokouksessaan.

– Ketterän organisaatio teki kiitettävää työtä hakemuksen laatimisessa, mutta komitean ratkaisun mukaan seuran lisenssikelpoisuus kaudelle 2026–27 jäi kiinni useammastakin eri osa-alueesta, lisenssikomitean puheenjohtaja Jaakko Luumi sanoo.

Keskeisimpänä syynä hylkäykseen on, että lisenssikomitean mukaan Ketterän ottelutapahtumien järjestäminen ei ole mahdollista Liigan lisenssiehtojen edellyttävällä tavalla. Ketterä oli suunnitellut pelaavansa runkosarjan kotiotteluista 26 Imatralla ja kahdeksan Lappeenrannan Kisapuistossa.

Imatran jäähalli vetää nykyisellään vain 1 300 katsojaa, joista 800 istumapaikoille, kun lisenssiehtojen mukaan hallin kapasiteetin tulisi olla vähintään 4 000 katsojaa, joista 2 500 istumapaikoilla.

Ketterä toimitti lisenssikomitealle suunnitelman, jonka mukaan kapasiteettia oli tarkoitus nostaa kolmen vuoden aikana 4 000 katsojaan, mutta tämä oli riippuvainen seuran urheilullisesta menestyksestä eikä Ketterällä ollut esittää komitealle konkreettista rahoitusta hankkeelle.

Myös tulevaa sarjakautta koskevat taloudelliset laskelmat ja asiakirjat pohjautuivat lisenssikomitean mukaan epäuskottaviin tai perusteettomiin olettamuksiin. Ketterällä on myös rekisteröityjä maksuhäiriömerkintöjä viimeisen 12 kuukauden ajalta sekä merkittävä määrä erääntyneitä osto- tai muita velkoja.

Lisenssikomitea kertoo tiedotteessaan myös, että tulevien kausien lisenssimenettelyihin on luvassa muutoksia, kun sarjauudistus tuo mukanaan suorat nousut ja putoamiset ylimmältä sarjatasolta.

– Tätä ratkaisua ei siksi pidä lukea ennakkotapauksena suhteessa tuleviin lisenssipäätöksiin, puheenjohtaja Luumi toteaa.