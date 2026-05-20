Leijonien hyökkäysketjut olivat täysin uudessa uskossa keskiviikkona.
Suomi huhki Zürichin areenan harjoitushallissa välipäivän ratoksi. Leijonat pelaa seuraavan ottelunsa torstaina Latvia vastaan. Tähtihyökkääjä Mikael Granlund liittyy joukkueen mukaan tänä iltana ja pelaa jo huomenna. Konsta Helenius taas saapuu remmiin torstaina.
Mylläystä uusia miehiä varten? Kenties. Leijonien hyökkäysketjut oli pöyhitty totaalisesti keskiviikkona. Vain nelosketju treenasi ennallaan maanantain USA-ottelun koostumuksessa.
Maanantaina USA-ottelun avauserässä kesken jättänyt Urho Vaakanainen ei ollut jääharjoituksessa mutta on edelleen joukkueen mukana. Päävalmentaja Antti Pennanen vahvisti, ettei Vaakanainen pysty pelaamaan torstain ottelussa.
Kun Granlund ja Helenius isketään askiin, se tarkoittaa, että kaksi nykykokoonpanon pelaajaa putoaa katsomoon.
Leijonien ketjut keskiviikon harjoituksissa:
Kuokkanen, Barkov, Hämeenaho
Manninen, Lundell, Puljujärvi
Puistola, Räty, Erholtz
Merelä, Björninen, Mäenalanen
Puolustajat:
Heinola, Jokiharju
Määttä, Matinpalo
Lehtonen, Saarijärvi
Seppälä
Päivitetty klo 12.01: Lisätty Antti Pennasen vahvistamat tiedot: Urho Vaakanainen ei pelaa Latviaa vastaan. Mikael Granlund sen sijaan on pelaavassa kokoonpanossa jo torstaina.