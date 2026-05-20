Hyökkääjä Emil Kuusla palaa Jokereihin yhden SaiPassa pelaamansa kauden jälkeen.
21-vuotias Kuusla sijoittui ensimmäisellä SM-liigakaudellaan tulokaspörssin toiseksi tehtyään 49 runkosarjaottelussa 7+20=27 pistettä. Pudotuspeleissä hän tehoili yhdeksässä ottelussa 2+4=6 pistettä.
Kuusla on Jokerien kasvatti, joka pelasi kaksi edellistä kautta Mestistä helsinkiläisseuran paidassa. Hänen sopimuksensa on kaksivuotinen.
SM-liigaan palaava Jokerit on haalinut ensi kauden joukkueensa jo neljä pelaajaa SaiPasta. Aiemmin seura on varmistanut Maxime Fortierin, Antti Kalapudaksen ja Henri Nikkasen siirron Helsinkiin.