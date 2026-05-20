Ammattikorkeakouluja koskeva lakko on siirretty.
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ antoi viime viikolla lakkovaroituksen kaikkiin ammattikorkeakouluihin.
Tuolloin järjestö kertoi, että vuorokauden mittainen lakko toteutuisi 28. toukokuuta.
Nyt valtakunnansovittelija kertoo viestipalvelu X:ssä, että työministeri Matias Marttinen (kok.) on siirtänyt ammattikorkeakouluja koskevaa työnseisausta kahdella viikolla 11.6. asti.
