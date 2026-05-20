Ebolatartuntojen määrä jatkaa kasvuaan.
Harvinaisen Bundibugyo-viruksen aiheuttama uusin ebolaepidemia leviää. Tartuntoja on jo 600, kuolleita lähes 140. Maailman terveysjärjestö WHO uskoo tilanteen yhä pahenevan.
WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoi keskiviikkona, että epidemia sai alkunsa Itä-Afrikasta noin kaksi kuukautta sitten. Ensimmäinen vahvistettu kuolemantapaus todettiin 20. huhtikuuta.
WHO luokitteli tiistaina ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi, mutta ei pandeman kaltaiseksi hätätilaksi.
Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun WHO on tehnyt kyseisen luokituksen kuulematta asiantuntijoita. Syynä on tilanteen kiireellisyys.