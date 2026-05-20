Meghan hätkähti Rydmanin selfietä ja veti hätäjarrusta: "Kohu piti katkaista nopeasti"

– Koska ne edustavat täysin vääriä arvoja Meghanin kannalta ajateltuna, he ovat selvästi halunneet nopeasti katkaista jutun, Satu Jaatinen summaa MTV Uutisille.

– Kyseessä on suomalainen ministeri ja se siitä. Meghan ei tiennyt, mitkä olivat Rydmanin kohutaustat.

Rydman ja Meghan tapasivat Maailman terveysjärjestön illallisella Genevessä. Rydman julkaisi tapaamisesta selfiekuvan, minkä jälkeen kohtaamisen synnyttämä jälkpyykki alkoi saada kierroksia brittiläisessä keltaisessa lehdistössä.

Herttuatar Meghan on halunnut nopeasti katkaista sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) julkaisemasta selfiestä syntyneen kohun. Näin arvioi tietokirjailija ja kuninkaallisten asiantuntija Satu Jaatinen .

Satu Jaatisen mukaan kuninkaalliset ovat sen vuoksi pidättyväisiä ylipäätään näkymään kuvissa, joiden julkaisua tai leviämistä he eivät voi kontrolloida millään tapaa.

– Rydman on tehnyt aloitteen, Rydman on ottanut kuvan Meghanin kanssa ja tähänhän Meghan ei voi minkään, Jaatinen kuvaa tilannetta.

– Suomessa presidentti (Alexander) Stubb voi seisoa Turun torilla ja hänelle on selfiejono, mutta Englannissa on aivan eri tilanne. Esimerkiksi kuninkaaseen ei kosketa ilman lupaa ja hän ei lähde tällaiseen.