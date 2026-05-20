Ministeri Wille Rydmanin julkaisema kuva paljasti selfieiden vaaran kuninkaallisille.
Herttuatar Meghan on halunnut nopeasti katkaista sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) julkaisemasta selfiestä syntyneen kohun. Näin arvioi tietokirjailija ja kuninkaallisten asiantuntija Satu Jaatinen.
Rydman ja Meghan tapasivat Maailman terveysjärjestön illallisella Genevessä. Rydman julkaisi tapaamisesta selfiekuvan, minkä jälkeen kohtaamisen synnyttämä jälkpyykki alkoi saada kierroksia brittiläisessä keltaisessa lehdistössä.
Daily Mail kertoi, että sosiaalisen median käyttäjät paljastivat Rydmanin kiistanalaisen menneisyyden. Rydmanin on väitetty syyllistyneen ahdistavaan ja rasistiseen käytökseen.
Brittilehden mukaan Meghan otti tilanteen selvittyä etäisyyttä Rydmaniin.
Meghanin tiedottaja kertoi Daily Mailille, että herttuattaren on mahdoton arvioida kaikkia, jotka häneltä pyytävät yhteiskuvaa.
– Kyseessä on suomalainen ministeri ja se siitä. Meghan ei tiennyt, mitkä olivat Rydmanin kohutaustat.
– Koska ne edustavat täysin vääriä arvoja Meghanin kannalta ajateltuna, he ovat selvästi halunneet nopeasti katkaista jutun, Satu Jaatinen summaa MTV Uutisille.
Jaatinen arvioi, että tilanteessa nimenomaan ministeri Rydman on tehnyt aloitteen eikä Meghan ole ollut tilanteessa aktiivinen.