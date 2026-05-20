Suomen jääkiekkoliitto on mitä ilmeisimmin vaihtamassa Leijonien maalilaulua yli vuosikymmenen kestäneen putken jälkeen, MTV Urheilun Haastajat-vodcastissa kerrotaan.

"Aina ku mä lämään."

JVG-yhtyeestä tutun VilleGallen versio Antti Tuiskun Peto on irti -kappaleesta on tahdittanut Suomen jääkiekkomaajoukkueiden maalijuhlia vuoden 2016 nuorten MM-turnauksesta lähtien.

Haastajat-vodcastin toimittajan Kasperi Kunnaksen mielestä maalilaulu on sykkinyt jo vuosien ajan tahdistimella.

– Minä siteerasin kisojen alla Shawshank Redemption -elokuvaa sanomalla, että "toivo on vaarallinen asia, toivo voi ajaa ihmisen hulluksi". Olen toivonut joka vuosi tähän aikaan ennen MM-kisoja, että olisiko siellä viimein uusi laulu. Ei ole ollut, eikä ollut tänäkään vuonna, Kunnas aloittaa Haastajissa.

