Sky Sports kertoo, että Valkoisen talon Fifa-työryhmä on näyttänyt vihreää valoa Argentiinalle käyttää Falklandin saaret -lakanaa MM-finaalissa. Tämä on kuitenkin ristiriidassa kansainvälisen jalkapalloliiton sääntöjen kanssa.

Englannin ja Argentiinan välisessä MM-välierässä nähtiin kohahduttava näky, kun argentiinalaiset olivat juhlineet saavutettua MM-finaalipaikkaa. Pelaajat juhlivat faniensa edessä ja heillä oli esillä lakana, jossa todettiin, että Falklandin saaret (Malvinassaaret) kuuluvat Argentiinalle. Se on viittaus vuonna 1982 maiden välillä käytyyn Falklandin sotaan, jossa menehtyi yli 900 henkilöä.

Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan säännöt kieltävät kaikenlaiset poliittiset viestit ja se ilmoitti tapahtuneen jälkeen, että asiasta annetaan päätös MM-kisojen jälkeen. Nyt lusikkansa soppaan on heittänyt Valkoisen talon Fifa-työryhmä, joka on näyttänyt vihreää valoa sille, että Argentiina saa käyttää vastaavaa lakanaa myös Espanjaa vastaan pelattavassa loppuottelussa.

– Uskomme täällä Yhdysvalloissa perustuslain ensimmäinen lisäyksen oikeuksiin, työryhmän pomo Andrew Giuliani sanoi toimittajille viitaten sananvapauteen.

Argentiinan pelaajat lauloivat Egyptiä vastaan pelatussa neljännesvälierässä lauluja, joissa viitattiin Falklandin saariin. Vastaavanlainen episodi nähtiin vuoden 2014 MM-kisojen alla. Tuolloin Argentiinan koko maajoukkue poseerasi samanlaisen julisteen takana ennen Sloveniaa vastaan pelattavaa ystävyysottelua. Fifa jakoi tuolloin Argentiinan jalkapalloliitolle virallisen varoituksen sekä vajaan 30 000 euron sakot.