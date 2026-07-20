Argentiinan Leandro Paredesin aggressiivinen riehumiskohtaus on herättänyt voimakkaita reaktioita MM-finaalin jälkimainingeissa.

Hallitseva maailmanmestari Argentiina kaatui Espanjalle loppuottelussa, kun Ferran Torres vei punapaidat 1–0-voittoon jatkoaikamaalillaan.

Loppuvihellyksen jälkeen turhautuminen purkautui argentiinalaisleirissä. Valtavan torikokouksen keskiössä oli keskikenttäpelaaja Leandro Paredes.

Videokuvan perusteella Paredes työnsi Espanjan Eric Garciaa ensin kurkusta. Sen jälkeen hän kampesi vaihtopelaaja Gavin kenttään rajuin ottein.

Muun muassa Independentin mukaan loppukahinat saivat alkunsa, kun Argentiinan Nahuel Molina löi Espanjan kapteenia Rodria vatsaan loppuvihellyksen jälkeen.

Kaoottinen tilanne eskaloitui kunnolla, ja myös muun muassa Argentiinan päävalmentaja Lionel Scaloni hyöri joukon keskellä rauhoittelemassa espanjalaisia.

Argentiinan käytös tappion hetkellä on nostanut ilmaan voimakasta kritiikkiä. BBC:n asiantuntija Joe Hart tyrmäsi toiminnan täysin.

– Kentällä oli yksi pelaaja, jolla oli tyyliä. Hän oli Lionel Messi. Messi kätteli kaikki espanjalaiset. Peli oli ohi. Argentiinalla ei ole mitään nokan koputtamista siihen, miten tänään kävi. Ällöttävää käytöstä, entinen huippuvahti Hart linjasi.