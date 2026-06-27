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Iranin Mehdi Taremi kutsui MM-kisoja katastrofiksi | MTV Uutiset

Iran pelasi lohkovaiheen päätösottelussaan 1-1-tasapelin Egyptin kanssa. Maa oli jo loppuhetkillä hetken kiinni voitossa, mutta lopulta 2-1-osuma hylättiin paitsiona. Taremi ei ottelun jälkeen halunnut puhua sen tarkemmin itse kohtaamisesta, vaan siitä, kuinka Irania on kohdeltu MM-kisoissa.

Iranin maajoukkue ei saa olla Yhdysvalloissa 24 tuntia pidempää. Se pelasi kaikki lohkovaiheen ottelunsa USA:ssa, mutta joutui siirtämään leiriään Meksikon Tijuanaan. Joukkue joutui lentämään heti Seattlessa pelatun ottelun jälkeen takaisin Meksikoon.

– Olemme valittaneet tästä alusta alkaen. Tämä MM-turnaus on katastrofi, Taremi sanoi Sportbladetille.

Iranin kaikkien aikojen toiseksi paras maalintekijä Taremi antoi kritiikkiä kansainväliselle jalkapalloliitolle Fifalle ja kertoi myös avausottelun yhteydessä tapahtuneesta liiton puheenjohtajan Gianni Infantinon vierailusta joukkueen pukuhuoneeseen.

– Heidän olisi pitänyt ratkaista kaikki nämä ongelmta, mutta he eivät ole onnistuneet siinä. Infantino tuli pukuhuoneeseemme avausottelun alla ja sanoi, että tämä on vasta alussa. Lohkovaihe päättyy huomenna ja meillä ei ole vieläkään logistiikkahenkilöitämme paikalla. He eivät ole saaneet viisumeita, Taremi kertoi.

Taremi kehui meksikolaista Tijuanaa ja sen ihmisiä, mutta muuten asiat ovat olleet huonolla tolalla.

– Tällaisessa ammattilaisturnauksessa tämä ei ole oikein. Meidän pitää heti matkustaa takaisin ilman palautumista. Se ei ole oikeudenmukaista. Jos Fifan mielestä se on, niin he saavat olla sitä mieltä. Me emme usko niin.

– Kuka haluaa auttaa meitä? Kuka? Jos he haluavat, että putoamme turnauksesta, niin saa olla sitten niin. Se ei kuitenkaan ole oikeudenmukaista. Emme saa mitään palautumista ja meillä ei ole logistiikan ihmisiä paikalla, jotka voisivat auttaa meitä. Olemme valittaneet näistä asioista koko ajan, mutta kukaan ei auta meitä. Ei kukaan, Taremi totesi.

Media esitti Taremilla kysymyksiä ottelusta, mutta hän halusi palata kentän ulkopuolisiin ongelmiin.

– Haluamme lähettää ihmisille viestin rauhasta. Ihmisille Iranissa, sen ulkopuolella, Fifalle ja kaikille. Emme saa kuitenkaan rauhaa muilta. Kuka ratkaisisi ongelmamme? Kuka? Fifa? En tiedä. USA? En tiedä kuka. Nimetkää minulle joku, Taremi päätti.

Kolme tasapeliä pelanneella Iranilla on vielä saumat edetä pudotuspeleihin parhaiden lohkokolmosten vertailussa.

Katso pääkuvan videolta Iranin 2-1-maali ja sen hylkääminen.