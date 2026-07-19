Jalkapallon MM-kisojen liikevaihto on The Guardianin mukaan 15 miljardia dollaria eli noin 13,1 miljardia euroa. Lukema on uusi ennätys.
Lue myös: Lähde: Fifa painostanut jalkapalloliittoja tukemaan Gianni Infantinoa
Lue myös: Valkoinen talo: Argentiinalle lupa rikkoa sääntöjä MM-finaalissa
Lehti kertoo, että kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan uskotaan julkistavan uusi ennätyssumma pian. Se on huomattavasti suurempi kuin ennustettiin. Fifa oli arvioinut liikevaihdoksi ennen MM-turnausta noin 11 miljardin dollarin eli noin 9,6 miljardin euron suuruiseksi.
Suuren osan kasvusta kerrotaan johtuvan jälkimarkkinoilla myydyistä lipuista sekä VIP-lipuista. Fifa otta jälkimyynnissä 15 prosenttia ostajalta sekä 15 prosenttia myyjältä.
Vuoden 2022 MM-kisoissa Qatarissa liikevaihto oli vajaat 7,6 miljardia dollaria eli noin 6,6 miljardia euroa.