Presidentin kesäasunnolla Kultarannassa tänään avoimet ovet

Kultarannassa tänään avoimet ovet.
Presidentin kesävirka-asuntoon Kultarannassa Naantalissa pääsee maanantaina tutustumiskierrokselle.
Kierroksella yleisö voi tutustua Kultarannan päärakennuksen Graniittilinnan ensimmäisen kerroksen edustustiloihin, tiedottaa presidentin kanslia. Graniittilinnassa on mahdollisuus nähdä esimerkiksi presidentin työhuone, Kultarannan ruokasali, Tähtikabinetti ja Sininen veranta.
Presidentin kansliasta kerrotaan, että sen tietojen perusteella yleisö pääsee nyt ensimmäistä kertaa tutustumaan Graniittilinnan tiloihin.
Presidenttipari Alexander Stubb ja Suzanne Innes-Stubb asuvat rakennuksen toisessa kerroksessa.
Vuonna 1915 valmistuneen päärakennuksen on suunnitellut arkkitehti Lars Sonck, ja se edustaa kansallisromanttista tyyliä.
Kultarannassa voi vierailla puolesta päivästä iltakuuteen saakka. Tutustumiskierros on avoin Kultarannan portille iltaviiteen mennessä saapuville.
Satoja huonekaluja entisöity
Kultarannan tilan ja puutarhan perusti liikemies Alfred Kordelin, jonka kuoltua Kultaranta siirtyi valtion omistukseen. Tasavallan presidentin käytössä tila on ollut vuodesta 1920.
Kultarannan useita vuosia kestänyt peruskunnostus valmistui viime syksynä. Kunnostuksen kokonaiskustannukset olivat yhteensä noin 52 miljoonaa euroa.
Kunnostuksen yhteydessä muun muassa entisöitiin satoja huonekaluja ja palautettiin rakennuksia alkuperäisiin väreihinsä, Restauroinnin myötä tiloihin palasivat rakennusajankohdan kansallisromantiikka sekä 1930-luvun art deco.
Aiemmin päärakennuksen tilat oli maalattu valkoisiksi ja kalustettu pääosin Artekin huonekaluilla. Edellisen kerran päärakennusta peruskorjattiin 1960-luvulla.
Yleisökierroksella tutustutaan myös Kultarannan puistoalueeseen, jossa 15 hehtaarin alueelle levittäytyy muun muassa maineikas ruusutarha, pensaita, veistoksia sekä uusklassisia puutarharakennuksia. Alueella on metsää yli 30 hehtaaria. Tilalla viljellään myös hedelmiä, marjoja, kasviksia ja kukkia.
Kultarannan alueella on kaikkiaan yli 40 rakennusta tai rakennelmaa.