Seurasaaren ulkomuseossa avataan ensi kesänä yleisölle uusi rakennus, kesämökki.
Helsingissä sijaitsevaan Seurasaaren ulkomuseoon on tuotu uusi kävijöille avattava museorakennus ensimmäistä kertaa 40 vuoteen.
Uusin lisäys on Hyvinkään Vähä-Kiljavalla sijainnut kesämökki, joka löytyi avoimella haulla 44 ehdokkaan joukosta.
Ensi kesänä 2026 yleisölle aukeavan kesämökin tärkeimpinä mökin valintakriteereinä olivat suomalaisen kesämökkikulttuurin ilmentäminen, toimivuus museokohteena sekä myös sen siirrettävyys, Museovirasto kertoo tiedotteessaan.
Lisäksi toivottiin, että siinä näkyisi kesämökkikäytön "ajallisia kerrostumia".
Valittu kesämökki täytti Museoviraston mukaan toiveet.
Kyseessä on rankarakenteinen 1950-luvun mökki, jossa on esineistöä seitsemältä vuosikymmeneltä.
Mökissä on sisätilaa 41 neliötä, mihin sisältyvät olohuone, keittiökomero ja makuusoppi.
Lisäksi siinä on 13-neliöinen, mökin levyinen kuisti.
Jokainen osa on merkitty tarkasti, jotta se osataan palauttaa alkuperäiselle paikalleen.Soile Tirilä / Museovirasto
Tarkasti suunniteltu palapeli
Mökkiä ei ollut mahdollista siirtää kokonaisena, joten se purettiin osiin kuljetusta varten ja koottiin uudestaan Seurasaaressa.
Siirrettävien kokonaisuuksien kokoa rajoittivat ahtaus alkuperäisellä paikalla Vähä-Kiljavalla sekä Seurasaaren silta ja sen kolme porttirakennusta, joiden läpi osat oli kuljetettava.
– Mökki siirrettiin maitse, siellä vesiteitse kuljettaminen olisi ollut hyvin kallista, Museovirastosta kerrotaan.
Purkamisen jälkeen mökin alkuperäinen paikka maisemoidaan.
Mökin alkuperäiselle paikalle ei tule uutta rakennusta, vaan alue jää luonnontilaan.
Uusi sijainti ja käyttötarkoitus – uusia vaatimuksia
Mökki kootaan uudelleen alkuperäistä vastaavaksi.
Joitakin huonokuntoisia rakenneosia joudutaan kuitenkin vaihtamaan, ja lisäksi on varauduttava uuden sijainnin myötä muuttuviin sääoloihin.
– Mökki on alun perin sijannut metsän keskellä, eivätkä sen alkuperäiset hennot julkisivulaudat pidemmän päälle kestäisi tuulisempia olosuhteita Seurasaaressa meren rannalla.
– Siksi kuistin julkisivut verhoillaan lähes kokonaan uudelleen alkuperäistä paksummilla laudoilla.
Ei ole täysin esteetön
Myös uudenlainen käyttö museokohteena vaatii joitakin pieniä muutoksia, jotta mahdollisimman monet kävijät pääsevät tutustumaan mökkiin.
Pääsisäänkäynnin eteen tehdään portaiden sijasta ramppi ja ulko-ovea levennetään. Kuistille tehdään myös lisäkaide.
Täysin esteettömäksi mökkiä ei ole Museoviraston mukaan kuitenkaan mahdollista muuttaa.
Suomen kansallismuseoon kuuluvassa Seurasaaressa sijaitsee ennestään 88 rakennusta, jotka esittelevät menneiden vuosisatojen rakennusperintöä ja elämää.
Ulkomuseossa vierailee vuosittain noin 40 000 kävijää.