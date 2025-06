Huippusuositun taidekollektiivin uusi näyttely avaa ovensa – tätä on luvassa!

Taidenäyttely täyttää entiset taideteollisen korkeakoulun tyhjilleen jääneet huoneet tilataiteella.

Keravalainen taidekollektiivi Purkutaide tarjoaa 2400 neliön täydeltä taidetta Helsingin Arabianrantaan tänään avautuvassa näyttelyssä. Näyttely kantaa nimeä Parempi maailma.

Purkutaiteen taiteellinen johtaja Jouni Väänänen kertoo tapahtuman teeman olevan "monitulkintainen".

Hän kertoo, että yhteistä kuitenkin taiteilijoiden teoksissa ovat kuvaukset paremmasta maailmasta, tai vaihtoehtoisesti nykymaailman epäkohdat, jotka ansaitsisivat tulla nähdyksi selkeämmin.

Aiemmin kollektiivi on järjestänyt taidenäyttelyitä ja katutaidetapahtumia muun muassa Keravalla, Tuusulassa, Järvenpäässä ja Helsingissä. Kaiken kaikkiaan Purkutaiteen tapahtumia on järjestetty kaksitoista, joista suurempia taidenäyttelyitä on kolme kappaletta.

Purkutaiteen edellinen näyttely Ihmemaa X keräsi yli 44 000 kävijää Keravan ydinkeskustassa sijainneeseen entiseen Anttilan tavarataloon.

Kollektiivi on tullut tutuksi purku-uhan alla olevien tai muuten tyhjillään seisovien kiinteistöjen hyödyntämisestä näyttelytiloina.

Uusi näyttelytila pitää sisällään 56 tilataideteosta noin 75 taitelijalta. Näyttelyn teoksia nähdään pitkän linjan ammattitaiteilijoilta, harrastajilta ja sosiaalisin perustein valikoituneita taiteilijoita.

Teoksia yhdistää myös yhteneväisen teeman lisäksi tilataiteellisuus. Arabia 135 -rakennuksen viides kerros on täynnä huoneita, jotka kukin ovat taideteoksia.

– Puhutaan tämmöisestä immersiivisestä näyttelystä, jossa taide ympäröi katsojansa. Nämä ovat moniaistillisia teoksia, Väänänen kertoo.

Teoskatalogista löytyy näin ollen video-, maalaus- ja äänitaidetta.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman omistamassa kiinteistössä toimi taideteollinen korkeakoulu vuoteen 2018 asti. Väänänen pitää kollektiivin uutta näyttelykohdetta Arabianrantaa hienona kohteena alueen rikkaan kulttuurihistorian vuoksi.

– Olen itsekin joskus vähän yli kaksikymppisenä taideteolliseen korkeakouluun hakenut, mutta en sinne päässyt. Nyt se on jotenkin huikeaa olla täällä päsmäröimässä näyttelyä näissä samoissa tiloissa, Väänänen kertoo huvittuneena.

Instagram-taidetta kriittisellä kulmalla

Kuvataitelija Janne Parviaisen teos Dialogi tarjoaa katsojalle optisen illuusion.

Hän kertoo teoksen olevan "Instagrammaailman" ehdoilla tehty ja se kommentoi enenevissä määrin esiintyvää vastakkainasettelua.

– Lähtökohtaisesti ymmärtämällä toista päästään lähimmäksi totuutta, Parviainen sanoo.

Jussi Parviainen kertoo luovansa taidetta tilan ehdoilla ja improvisaation keinoin.MTV / KAARLO KULMANEN

Tilataideteoksessa on selkeästi merkitty paikka kuvaajan perspektiiville, josta katsoja näkee niin sanotun "anamorfisen perspektiivin".

Kuvaajan paikalta katsottuna teoksessa nähtävät mittasuhteet näyttävät sopusuhtaisilta, mutta toiselta puolelta teosta katsottaessa kaikki on vääristynyttä.

Parviainen kiittelee Parempi maailma -näyttelyä sen luomasta yhteisöllisyydestä taiteilijoiden välille.

– Tämä on todella tärkeää. Aivan mahtava konsepti, kuvataitelija toteaa.