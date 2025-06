Kahteen erikoiseen taidekohteeseen kannattaa koukata kesällä

Taidekouluja käymättömien tavallisten ihmisen tekemästä ITE-taiteesta on kasvanut iso ilmiö. Miltä ITE-taide näyttää? Viiden jälkeen -ohjelma tutustui kahteen tällaista taidetta esittelevään paikkaan.

Valtatie kuuden varrella Parikkalassa on kulttuurikohde, joka on tähän mennessä vetänyt puoleensa jo yli miljoona kävijää.

Parikkalan patsaspuisto on kansantaiteilija Veijo Rönkkösen töitä esittelevä puisto, jota pidetään maailmanlaajuisestikin erittäin merkittävänä ITE-taiteen teoskokonaisuutena.

Eikä mikään ihme: tämä yhden ihmisen taiteellinen aikaansaannos on syntynyt lähes 50 vuoden huolellisen työskentelyn seurauksena.

Yli miljoonan kävijän patsaspuisto

Kansantaiteilija Veijo Rönkkönen on ehkä Suomen tunnetuin ITE-taiteilija. Taidekouluja käymätön Rönkkönen tiedettiin pidättyväisenä henkilönä, jolle taiteen tekeminen oli keino kommunikoida ulkomaailman kanssa.

Ensimmäinen betoniveistos syntyi vuonna 1961. Sen nimi oli Irvikuvamainen mies ja se vilkutti kaksin käsin ohikulkijoille Rönkkösen noin puolen hehtaarin tontilta.

Vuosien varrella irvikuvamaisen miehen rinnalle syntyi vielä yli 500 veistosta lisää, ja niiden ympärille paratiisimainen puutarha.

Tätä pihaa saivat ohikulkijat mennä ihmettelemään mihin kellon- ja vuodenaikaan tahansa: tämä oli Rönkkösen tapa kutsua muu maailma luokseen.

Julkisuutta visusti kartellut Rönkkönen kuoli 66-vuotiaana vuonna 2010, jolloin puisto siirtyi yksityisomistukseen. Nyt puistosta ja sen 560 betonipatsaasta pitää huolta hoitokunta.

– 10 vuotta sitten puisto oli aika pusikoitunut, veistokset olivat likaisia. Tämä oli heikossa kunnossa. Esimerkiksi puutarhaa on sen jälkeen suunnitelmallisesti hoidettu ja lisätty kasveja, sanoo Parikkalan patsaspuiston puistopehtoori Atte Paju.

Vierailijoita puistossa arvellaan käyvän vuosittain noin 30 000–40 000. Tarkkaa määrää on vaikea sanoa, sillä puisto on avoinna kaikkina vuorokaudenaikoina. Pääsymaksukin hoidetaan omatoimisesti.

– Me rahoitamme puiston ylläpidon pääsymaksuilla ja puiston putiikin myynneillä, meillä ei ole muita rahoituksia, Paju toteaa.

Parikkalan patsaspuisto, Kuutostie 611, 59130 Koitsanlahti

Keskellä metsääkin voi törmätä taiteeseen

Parikkalan patsaspuisto ei ole ainoa ITE-taidetta esittelevä kokonaisuus. Hyvinkäällä keskellä metsää sijaitsee taidepuisto, jonka nimi on osuvasti "Middle of Nowhere".

Tämänkään puiston perustajat eivät ole päätoimisia taiteilijoita, vaan yrittäjiä, jotka halusivat vaihtelua arkeensa.

– Meillä ei ole aikaisempaa taidetaustaa muuten kuin ihan kuluttajina, sanoo taidepuiston toinen yrittäjä Teijo Monni.

Hänen mukaansa ITE-taide on ennen kaikkea omaperäistä ja kekseliästä taidetta, mutta sillä voidaan ottaa myös kantaa.

– Kun ITE-taiteesta puhutaan, niin ehkä ajatellaan, että se olisi moottorisahaveistoksia ja karhuja pihaportin pielessä, mutta se on paljon laajempi ja syvempi aihe, hän sanoo.

Tänä kesänä taidepuistossa on näyttely, johon on koottu yhteensä 28 itseoppineen taiteilijan töitä ja esillä on lähes sata teosta ja installaatiota.

Middle of Nowhere, Koskenmaantie 187, Hyvinkää

