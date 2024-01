Miten Mäntyniemen remontti voi maksaa 55 miljoonaa euroa? Presidentin kanslia vastaa: Näihin asioihin summa uppoaa

Mäntyniemi pähkinänkuoressaan Mäntyniemi on ensimmäinen Suomen tasavallan presidentille rakennettu virka-asunto. Tontilla on kolme rakennusta.

Asuinrakennuksessa ovat varsinaiset asuintilat (680 m/2), edustustilat (916 m/2) ja toimistotilat (424 m/2).

Tasavallan presidentillä on käytössään asuinrakennuksesta asunto-, työ- ja edustustarkoituksiin 1400 m/2.

Muut tilat ovat tasavallan presidentin kanslian käytössä tai varattu huolto-, varasto- ja teknisiksi tiloiksi.

Mäntyniemessä presidentti voi myös järjestää tapaamisia ja neuvotteluja sekä suppeampia edustustilaisuuksia.

Rakennuksen julkisivumateriaaleja ovat suomalainen graniitti, lasi ja kuparipelti.

Sisäseinien materiaalina on myös graniitti, mutta myös betoni ja koivuviiluverhoukset.

Ensimmäinen Mäntyniemessä asunut presidentti oli Mauno Koivisto, joka muutti Mäntyniemeen 30 vuotta sitten. (Lähde: Tasavallan presidentin kanslia)