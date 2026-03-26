Suomessa järjestettiin vuonna 2025 yhteensä 67 Pride-tapahtumaa, enemmän kuin koskaan aiemmin. Setan tuoreen seurantaraportin mukaan noin puoleen tapahtumista kohdistui vihatekoja tai häirintää.
Seta lähetti kyselyn kaikille 67 Pride-järjestäjälle ja sai vastaukset 59 tapahtumasta. Näistä 29 tapahtumaan, eli 49 prosenttiin kohdistui vihatekoja, häirintää tai niiden uhkaa.
Vastaajista 20 kertoi, että samaan tapahtumaan kohdistui useita vihatekoja.
Painottuivat verkkoon ja symboliikkaan
Raportin mukaan vihatekojen tyypillisin tapahtumapaikka oli internet, erityisesti Facebook. Toiseksi yleisin paikka oli Priden päätapahtuma, kuten kulkue tai puistojuhla.
Kymmenessä tapauksessa vihateko ilmeni ilkivaltana, jossa sateenkaarilippuja tai mainoksia revittiin, varastettiin ja tai poltettiin.
Lisäksi yhdessä tapauksessa tapahtumapaikalle ilmestyi vihamielisiä tarroja tapahtumaa edeltävänä yönä.
Setan selvitystä Pride-tapahtumiin kohdistuneista vihateoista käsitellään laajemmin MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa torstaina 26.3. kello 17.40.
Vieraaksi saapuu Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo, joka kommentoi myös Päivi Räsäsen (kd.) korkeimman oikeuden tuomiota.