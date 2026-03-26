



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Julkaistu 26.03.2026 15:09 Pauliina Ainasoja pauliina.ainasoja@mtv.fi

Suomessa järjestettiin vuonna 2025 yhteensä 67 Pride-tapahtumaa, enemmän kuin koskaan aiemmin. Setan tuoreen seurantaraportin mukaan noin puoleen tapahtumista kohdistui vihatekoja tai häirintää. Seta lähetti kyselyn kaikille 67 Pride-järjestäjälle ja sai vastaukset 59 tapahtumasta. Näistä 29 tapahtumaan, eli 49 prosenttiin kohdistui vihatekoja, häirintää tai niiden uhkaa. Vastaajista 20 kertoi, että samaan tapahtumaan kohdistui useita vihatekoja. Painottuivat verkkoon ja symboliikkaan Raportin mukaan vihatekojen tyypillisin tapahtumapaikka oli internet, erityisesti Facebook. Toiseksi yleisin paikka oli Priden päätapahtuma, kuten kulkue tai puistojuhla. Lue myös: Unkari teki sen taas: Pride-marssi kiellettiin Kymmenessä tapauksessa vihateko ilmeni ilkivaltana, jossa sateenkaarilippuja tai mainoksia revittiin, varastettiin ja tai poltettiin. Lisäksi yhdessä tapauksessa tapahtumapaikalle ilmestyi vihamielisiä tarroja tapahtumaa edeltävänä yönä. Setan selvitystä Pride-tapahtumiin kohdistuneista vihateoista käsitellään laajemmin MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa torstaina 26.3. kello 17.40. Katso suora lähetys MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla. Vieraaksi saapuu Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo, joka kommentoi myös Päivi Räsäsen (kd.) korkeimman oikeuden tuomiota.

– Pride-tapahtumiin näyttää kohdistuvan säännönmukaisesti vihatekoja noin puolessa tapahtumia.

– Kyse ei ole poikkeuksellisista, yksittäisistä vihan ilmauksista, vaan sateenkaari-ihmisiin kohdistuvasta vihamielisyydestä, jota esiintyy vielä runsaasti eri puolilla Suomea, sanoo Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

Savonlinnassa läheltä piti -tilanne

Minna Nousiaisen oli mukana järjestämässä Pridea Savonlinnassa ja toimi paikan päällä järjestyksenvalvojana kesällä 2025.

Hänen mukaansa kulkueessa syntyi suojatiellä vaaratilanne, kun mies ajoi autollaan kulkueen sekaan, vaikka järjestyksenvalvojat olivat pysäyttämässä liikennettä.

Nousiaisen mukaan auto tuli kulkueen välistä niin, että osallistujien oli väistettävä.

– Hän ajoi siihen kulkueeseen suojatien yli. Hän ei joko halunnut tai jaksanut odottaa, Nousiainen kertoo MTV Uutisille.

– Siinä oli ihan oikea vaaratilanne kyllä käsillä, hän lisää.

Asiasta ei ilmoitettu poliisille, sillä Nousiaisen mukaan rekisterinumeroa ei ehditty kirjoittaa muistiin, koska autoilija poistui paikalta nopeasti.

Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa.

Ilmoituksia tehdään vähän – vain yksi tuomio

Seta kertoo saaneensa tietoonsa vuosina 2022–2025 yhteensä ainakin 34 Pride-tapahtumiin liittyvää rikosilmoitusta.

Järjestön mukaan oikeudessa on vuodesta 2022 alkaen tuomittu toistaiseksi vain yksi henkilö Pride-tapahtumiin kohdistuneista vihateoista.

– Pride-tapahtumiin kohdistuneista vihateoista oikeudessa on vuodesta 2022 alkaen Setan tietojen mukaan toistaiseksi tuomittu vain yksi henkilö.

– Tämä herättää kysymyksen siitä, missä määrin teot johtavat rikosoikeudellisiin seuraamuksiin, raportissa todetaan.

Raportin mukaan ilmoittamatta jättämisen syissä korostuivat epäluottamus siihen, että ilmoitus johtaisi toimenpiteisiin, sekä heikko luottamus viranomaisten kykyyn selvittää sateenkaari-ihmisiin kohdistuvia viharikoksia tai vihan ilmauksia.

Seta esittää raportissa useita suosituksia vihatekojen vastaiseen työhön.

Järjestö muun muassa peräänkuuluttaa viranomaisten käytäntöjen vahvistamista vihapuheen ja viharikosten tunnistamisessa ja kirjaamisessa sekä yhteistyön lisäämistä poliisin, kuntien, hyvinvointialueiden ja Pride-tapahtumia järjestävien välillä.

Pauliina Ainasoja MTV Uutiset Pauliina Ainasoja on MTV Uutisten toimittaja. Hän työskentelee pääosin some-tiimissä, eli hänen sisältöjään näkee TikTokissa ja Instagramissa sekä MTV Uutisten verkossa ja Asian ytimessä.doc -dokumenteissa. Häntä kiinnostavat yhteiskunnalliset, arjen talous- ja eläinaiheet. Juttuvinkit ovat tervetulleita sähköpostitse.

Noin puoleen pride-tapahtumista kohdistui vihatekoja vuonna 2025 | MTV Uutiset