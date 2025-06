Li Andersson kuvailee Budapestin kielletyn Priden tunnelmaa hermostuneeksi – Eero Heinäluoma: Kasvoja ei peitellä

Unkarin kieltämä Pride-kulkue on käynnissä maan pääkaupungissa Budapestissä.

Budapestin liberaali pormestari Gergely Karacsony vakuutti etukäteen, että Pride-kulkue järjestetään poliisin kiellosta huolimatta.

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson on paikalla Budapestin Pride-kulkueessa. Hän kuvaili MTV:n haastattelussa tunnelmia juuri ennen kulkueen alkamista.

– On ollut hermostunut tunnelma totta kai, koska tämä tapahtuma on edelleen kielletty. Samaan aikaan täällä on useita isoja äärioikeiston mielenosoituksia, jotka ovat saaneet luvan ja poliisi on suojelemassa niitä marsseja samaan aikaan.

Äärioikeiston mielenosoitukset lisäävät Anderssonin mukaan jännitteitä. Hän ei kuitenkaan usko, että kukaan haluaisi yhteenottoja osapuolten välille.

Hän pohtii, että tilanne voi olla eri varsinaisten marssien jälkeen.

– Ainakin meitä on kehotettu liikkumaan ryhmissä kaupungilla ja sitä kautta huolehtimaan omasta turvallisuudesta.

"Paikallisille osallistujille voi koitua ongelmia"

Andersson pohtii, että ongelmia voi koitua etenkin paikallisille ihmisille, jotka osallistuvat marssille.

– On sanottu, että osallistujia sakotetaan tai sitten tapahtuman järjestäjille voi tulla kovempia seurauksia tästä.

Andersson kertoo, että Unkarin hallinto käyttää lisäksi kasvojentunnistamisteknologiaa.

Poliisit valvoivat Budapest Pride -marssin osallistujia lauantaina.AFP / Lehtikuva / Attila Kisbenedek

– Mielenosoitusreitin varrella on aika paljon kameroita asennettuna, jolla pystytään tunnistamaan ne henkilöt, jotka ovat olleet osallisina.

Anderssonin mukaan paikalliset ovat arvostaneet, että kulkueessa on mukana paljon kansanvälisiä vieraita.

– He toivovat että tästä tulisi Budapestin suurin Pride-kulkue koskaan, koska se olisi tapa näyttää (Unkarin pääministeri Viktor Orbanille), että tämäntyyppiset kiellot ja toimintatavat eivät toimi.

Anderssonin mukaan europarlamentaarikkojen läsnäolon ideana on ollut, että voidaan lisätä paikallisten turvallisuutta ja mahdollisuuksia toteuttaa kulkue.

"Orbania vastaan haluttaisiin vahvempia toimia"

Anderssonin mukaan paikalliset ihmiset haluaisivat EU:lta vahvempia toimia Orbania vastaan.

– He toivovat, että otettaisiin juridiset keinot käyttöön. Eli että EU-komissio olisi valmis viemään oikeuteen sekä viranomaisten päätöksen kieltää Pride-kulkue että edelleen käsittelyssä olevan lainsäädännän, jolla rajoitettaisiin kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia laajasti.

Anderssonin mielestä olisi ollut hyvä, jos kaikki EU-maat yhdessä olisivat olleet mukana kulkueessa meppien tavoin.

– Mielestäni se on tapa osoittaa, että mielipiteen- ja ilmaisunvapauden rajoittaminen, kuten nyt on tehty, ei ole missään nimessä EU:n arvojen mukaista.

Heinäluoma: Kasvoja ei peitellä

Myös Euroopan parlamentin jäsen Eero Heinäluoma (sd.) osallistuu Budapestin kulkueeseen.

Heinäluoma kertoo, että kansainväliset vieraat ovat kulkueessa valtaosin omassa joukossaan. Näin on Heinäluoman mukaan ennakkoon ohjeistettukin.

Ohjeena on ollut myös, että kukaan kulkueeseen osallistuva ei peitä kasvojaan, vaikka pelkona on että ihmisiä pyritään tunnistamaan kasvojentunnistusjärjestelmillä.

– Tässä on uhattu aina 500 euroon nousevilla sakoilla niitä, jotka ovat marssimassa. Mutta jokainen on hyväksynyt riskin kohdallaan, että voi tulla sakkoja.

Heinäluoma kritisoi vahvasti Unkarin hallinnon asettamaa kieltoa kulkueelle.

– Onhan tämä aivan extraordinary (suom. tavatonta), eihän tällaista ole nähty. Kolmekymmentä vuotta on Budapestissä marssittu ja se on ollut täysin laillista, ja nyt Orban kielsi sen tänä vuonna. Se herättää tyrmistystä.

Heinäluoma toteaa, että juuri kiellon vuoksi paikalla on enemmän kansainvälisiä vieraita, kuin koskaan aikaisemmin.

– Halutaan ilmaista, että kansalaisoikeudet kuuluvat kaikille. Halutaan myös puolustaa unkarilaisten oikeutta kokoontua ja rakastaa juuri sitä henkilöä, kuin kukin haluaa. Tämä on tällä kertaa erittäin iso eurooppalainen mielenosoitus.

Heinäluoma kuvaa kulkueeseen osallistuvia rauhan ja fiksun käyttäytymisen ihmisiksi.

– Täällä on ollut musiikkia, juhlintaa ja iloista mieltä. Toivotaan ettei tule mitään häiriötä myöskään ulkopuolelta.

Mukana 70 europarlamentin jäsentä

Heinäluoma toteaa, että paikalla on noin seitsemänkymmentä europarlamentin jäsentä.

– Eihän sellaista kokoontumista ole parlamentin ulkopuolella nähty aikaisemmin.

Heinäluoma kertoo Budapestin pormestarin olleen kulkueeseen osallistuvien vierellä.

– Hän vetää joukkoa. Sekin kertoo, että tämä on kaikkien budapestiläisten tapahtuma ja sillä on myös kaupungin siunaus.

Juttua päivitetty kello 16.45 Eero Heinäluoman kommenteilla.