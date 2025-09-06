Unkari teki sen taas: Pride-marssi kiellettiin

Unkarissa poliisi on kieltänyt pride-kulkueen, joka on määrä järjestää Pecsin kaupungissa ensi kuun alussa.

Poliisi perusteli myöhään tänään julistamaansa kieltoa uusilla laeilla, jotka kieltävät homoseksuaalisuuden esittelyn alaikäisille.

Marssin järjestäjät ilmoittivat tuoreeltaan, etteivät aio välittää kiellosta ja että kulkue järjestetään suunnitellusti lokakuun 4. päivänä. Kulkue on Unkarin ainoa pride-paraati, joka järjestetään pääkaupunki Budapestin ulkopuolella.

Unkari kielsi myös kesäkuun lopulla Budapestissä järjestetyn pride-marssin, mutta kieltoa uhmasi yli 200 000 ihmistä, mikä oli ennätysmäärä osallistujia. Osallistujia ei ole uhkauksista huolimatta rangaistu, mutta Budapestin liberaalia pormestaria kuulusteltiin viime kuussa epäiltynä marssin järjestämisestä, ja häntä uhkaa jopa vuoden vankeus.