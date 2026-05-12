Ruokavirasto tiedottaa kiivierän takaisinvedosta.
Satotukku ilmoittaa maahantuomastaan kiivierästä löytyneen liikaa fentioni-nimisen torjunta-aineen jäämää, kertoo Ruokavirasto.
Riskin arvion mukaan ei voida varmistua, että kyseisen erän kiivit ovat lapsille turvallisia. Siksi niiden käyttö pitää lopettaa.
Kiivien alkuperämaa on Etelä-Afrikka.Tulli
Puro Gusto -tuotemerkin kiivit on pakattu oheisen kuvan mukaiseen 500 gramman pakkaukseen. Niissä on tunnistemerkkinä erätunnus L: 1804.
Kiivipakkaukset ovat olleet myynnissä 3.5.2026 alkaen K-ryhmän kaupoissa, Tokmanneilla, Wolt Marketeissa, sekä muutamissa muissa yksittäisissä myymälöissä.
Ruokavirasto ohjeistaa kuluttajia olemaan tuotepalautusten suhteen yhteydessä tuotteen ostopaikkaan.
Katso myös: Näin syntyy Jannin energisoiva smoothie
8:26