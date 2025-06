Riston, 75, nuoruudessa homous oli rikos – meni naimisiin naisen kanssa peitelläkseen aitoa itseään

Sateenkaariseniorit ry:n jäsenet Kuisma Savisalo, 70, ja Risto Hartikainen, 75, ovat olleet suurimman osan elämästään kaapissa.

Sateenkaariseniorit ry:n puheenjohtaja Kuisma Savisalo, 70, ja yhdistyksen entinen puheenjohtaja Risto Hartikainen, 75, saapuivat juhlimaan yhdenvertaisuutta Kaivopuistoon Helsinki Pride -tapahtuman merkeissä.

– Sateenkaariseniori on vanha homo, hän kuvailee.

– Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä on ollut aina. Tämä [toimintamme] alkoi vasta 2012, kun viimeiset sairausluokitukset poistuivat. Silloin alettiin suunnitella seniorityötä. Ikäännymme siinä missä muutkin ja tarvitsemme yhteisöä, jossa kaikki ovat yhdenvertaisesti mukana.

"Piti viettää kaksoiselämää ja olla kaapissa"

Kun Risto oli alaikäinen, homous oli vielä rikos.

Se tuntui hänestä tuolloin todella hankalalta. Hän meni aikoinaan naimisiin naisen kanssa peitelläkseen omaa olemassaoloaan.

– Oli parempi olla kodin ulkopuolella jotakin muuta kuin on. Piti viettää kaksoiselämää ja olla kaapissa, Risto muistelee.

– Kaappi oli turvapaikka, jossa sai olla sitä, mitä on. Kaapin ulkopuolella piti ottaa heteronormatiivinen asenne, ettei näkyisi. Näkymättömyys oli meidän suurin ongelmamme.

Risto tuli kaapista vuonna 1994 ja on edelleen ystävä ex-vaimonsa kanssa.

Kuisma eli niin ikään elämäänsä pitkään ”heterona”.

– En tiennyt siihen aikaan sanoja enkä tunnistanut itsessäni oikein mitään ennen kuin vasta vanhempana. Ensin tuli seksuaalisen suuntautumisen ja sitten sukupuoli-identiteetin miettiminen mukaan aika iäkkäänä. Kaapissa olin todella pitkään, Kuisma kertoo.

Hän tuli kaapista vuonna 2005 eli ollessaan 50-vuotias.

– Se on valtava muutos. Tuntuu, että voi elää omannäköistä elämää, vaikka se edellinenkin on ollut hyvää ja ihanaa muisteltavaa. Mutta kyllä tämä on uusi, todella hyvä vaihe elämässä, Kuisma sanoo.

Sateenkaariseniorit ry on valtakunnallinen yhdistys, joilla on paljon vertaisryhmiä niin etänä kuin livenä. Osallistujia on myös ulkomailta. Heidän toimintaansa kuuluu sekä tiedottaminen että vaikutustyö.

Risto kehottaa kaikkia olemaan rohkeasti yhteydessä Sateenkaarisenioreihin.

– Ikävää olisi se, että joku jäisi yksin. Yksinäisyys on ikäihmisen yksi suurimpia ongelmia, ja sateenkaarisenioreilla on todettu sen olevan vielä suurempi.