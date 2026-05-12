Toisin kuin länsinaapurinkin mediassa oli väitetty, Mikaela Laurénista ei tullut Ruotsin vanhinta ammattinyrkkeilijää.

Ruotsalaislegenda Mikaela Laurén, 50, palasi vielä kerran kehään juhlistakseen pyöreitä ikävuosiaan. Ammattinyrkkeilyn entinen maailmanmestari hävisi lauantaina Tukholmassa jäähyväisottelunsa 38-vuotiaalle liettualaiselle Vaida Masiokaitelle.

Expressen kirjoittaa, että Laurén väitti etukäteen monien tiedotusvälineiden, kuten Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n, kanssa, että hänestä tulisi matsin myötä Ruotsin kaikkien aikojen vanhin ammattinyrkkeilijä.

Torsten Ahlinia otsikot tyrmistyttivät.

– Olen todella pettynyt. Tämä osoittaa, ettei lajista tiedetä mitään, 77-vuotias ruotsalainen puhisi.

Mies debytoi ammattilaistaistossa Leontiy Voronchukia vastaan vuonna 2004 Viron Narvassa. 55-vuotiaasta Ahlinista tuli tappiollisessa koitoksessaan Ruotsin vanhin ammattinyrkkeilijä, ja sitä hän on edelleen.

– En halua viedä otsikoita Laurénin tapahtumalta, mutta tämä on totuus. Olen vanhin. Se ei ole mielipide, vaan fakta.

Tukholman nyrkkeilytapahtumaa järjestämässä olleen promoottori Niclas Selbergin mukaan he eivät koskaan väittäneet, että Laurénista tulisi Ruotsin vanhin ammatti-iskijä. Selberg sanoi nyt, että Laurénista tuli "vanhin ammattinyrkkeilijä ruotsalaisessa gaalassa".

Laurén yllättyi saatuaan tiedon Ahlinin ennätyksestä.

– Olen joka tapauksessa vanhin nainen. Se on aina jotain, hän kommentoi.

Nyrkkeilijä sanoi olevansa surullinen tappiostaan mutta ylpeä siitä, että asteli kehään 50-vuotiaana.